19 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет семинар на тему: "Оценка трудозатрат". Спикером выступит Николай Дзнеладзе.

Николай ответит на вопросы о том, можно ли научить разработчиков эстимировать рисками или стоит использовать PERT? Влияет ли эстимация рисками на рост тимлид-скилов команды? Стоит ли, и в каких случаях, использовать единые шаблоны для эстимации в компании? Покажет примеры шаблонов эстимации и расскажет, как с ними работать разработчику и проджект менеджеру.



О спикере:

Николай Дзнеладзе более 11 лет работает в IT. Начинал с продуктов, а именно игр. Прошёл весь путь от гейм дизайнера до продюсера (Product manager). Развил в компании Softeq направление мобильных игр в рамках департамента мобильной разработки, который возглавляет последние 2 года.

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Время: 19.00 – 21.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.