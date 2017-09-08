20 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет IT-конференция о здоровье и смарт-фитнесе: "Health & Smart Fitness".



Программа мероприятия:



18.00 Маргарита Гуртанова - Технологии будущего в фитнесе и ЗОЖ.

18.20 Антон Дмитриев - Как гаджеты помогают добиваться результатов в триатлоне и бизнесе.

18.40 Exponenta - Доказанные факты о питании.

19.10 Перерыв

19.20 RocketBody - Что такое смарт-фитнес 2.0



19.50 Flo - Как создать передовой IT-продукт для здоровья.



20.20 Garmin - Почему бег уже невозможен без гаджетов. Будущее индустрии.



21.00 Общение. Нетворкинг.



Организаторами выступили администрация ПВТ и стартап RocketBody.

Rocketbody - это стартап, который разрабатывает Трекер Суперкомпенсации. Трекер с помощью приложения показывает уровень обмена веществ и строит индивидуальный режим для каждого человека, который занимается спортом.



Ссылка на регистрацию

Время: 19.00 – 21.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.