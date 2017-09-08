Дата проведения:
Место проведения:
20 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет IT-конференция о здоровье и смарт-фитнесе: "Health & Smart Fitness".
Программа мероприятия:
18.00 Маргарита Гуртанова - Технологии будущего в фитнесе и ЗОЖ.
18.20 Антон Дмитриев - Как гаджеты помогают добиваться результатов в триатлоне и бизнесе.
18.40 Exponenta - Доказанные факты о питании.
19.10 Перерыв
19.20 RocketBody - Что такое смарт-фитнес 2.0
19.50 Flo - Как создать передовой IT-продукт для здоровья.
20.20 Garmin - Почему бег уже невозможен без гаджетов. Будущее индустрии.
21.00 Общение. Нетворкинг.
Организаторами выступили администрация ПВТ и стартап RocketBody.
Rocketbody - это стартап, который разрабатывает Трекер Суперкомпенсации. Трекер с помощью приложения показывает уровень обмена веществ и строит индивидуальный режим для каждого человека, который занимается спортом.
Ссылка на регистрацию
Время: 19.00 – 21.00
Место: Бизнес-инкубатор ПВТ
Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.
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