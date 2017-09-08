IT-конференция о здоровье и смарт-фитнесе: "Health & Smart Fitness"

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Дата проведения: 

20.09.2017

Место проведения: 

Бесплатно

20 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет  IT-конференция о здоровье и смарт-фитнесе: "Health & Smart Fitness".

Программа мероприятия:

18.00 Маргарита Гуртанова - Технологии будущего в фитнесе и ЗОЖ. 

18.20 Антон Дмитриев - Как гаджеты помогают добиваться результатов в триатлоне и бизнесе.

18.40 Exponenta - Доказанные факты о питании.

19.10 Перерыв

19.20 RocketBody - Что такое смарт-фитнес 2.0

19.50 Flo - Как создать передовой IT-продукт для здоровья.

20.20 Garmin - Почему бег уже невозможен без гаджетов. Будущее индустрии.

21.00 Общение. Нетворкинг.

Организаторами выступили администрация ПВТ и стартап RocketBody. 
Rocketbody - это стартап, который разрабатывает Трекер Суперкомпенсации. Трекер с помощью приложения показывает уровень обмена веществ и строит индивидуальный режим для каждого человека, который занимается спортом. 

Ссылка на регистрацию

Время: 19.00 – 21.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.

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