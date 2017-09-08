14 октября в Бизнес-инкубаторе ПВТ состоится первая конференция AI Day Minsk.

Конференция организована в рамках Международной недели big data, которая в этом году пройдет с 9 по 15 октября.

На мероприятии вас ждут практические доклады от Data Science команды InData Labs, приглашенных спикеров из WARGAMING.NET, Flo: Smart Period Tracker и других ведущих компаний. Лидеры растущего белорусского AI комьюнити расскажут о внедрении AI в уже существующие проекты, использовании deep learning технологий и многом другом.

AI Day Minsk - это отличная возможность пообщаться с экспертами в области Data Science & AI, получить ответы на интересующие вопросы и завести полезные знакомства.

Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Время: 11.00 – 20.00.

Место проведения: бизнес-инкубатор Парка высоких технологий

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5