Учебная стажировка по Java

SaM Solutions объявляет набор слушателей на учебную стажировку «Разработка приложения на Java с использованием Spring MVC и других современных сопутствующих Web-технологий» с возможностью последующего трудоустройства.

Обучение пройдет с октября по декабрь 2017 года. Стажировку можно совмещать с учёбой в вузе (неполный рабочий день). На период обучения стажерам выплачивается стипендия.

Требования к кандидатам на курсы:

Студенты старших курсов ИT-специальностей, либо студенты других технических специальностей или окончившие вузы с опытом работы в ИT. Приветствуется личный опыт создания Java-приложений, опыт работы по данному профилю.

Необходимые знания:

Основы Java (знание синтаксиса языка, работы со строками, коллекциями, многопоточности, обработки исключений);

Желательно знание JavaScript. Знакомство с современными JS-фреймворками будет большим плюсом;

Умение создавать несложные запросы на SQL;

Понимание Web, знание HTTP протокола. Знание XML, HTML;

Умение пользоваться одной из сред разработки (Eclipse, IDEA);

Знание системы версий GIT будет плюсом.

Как попасть на стажировку:

Необходимо заполнить стандартную анкету и выслать на адрес internship@sam-solutions.by с пометкой в теме письма «Стажировка JAVA _ ФИО».

Анкеты принимаются до 20 сентября. В теле письма просьба указать вуз и специальность. Напишите несколько слов о себе, укажите средний балл Вашей успеваемости, какими знаниями/навыками владеете на сегодняшний день. Зачисление на стажировку будет производиться по итогам тестирования и собеседования. Обучение будет проводиться на производственной базе ИУП «Самсолюшнс» по адресу ул. Филимонова, 15.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Филимонова, 15