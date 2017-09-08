COMAQA Summer 2017 Conference

Дата проведения:
23.09.2017
Место проведения:
Платно
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23 сентября в Минске сообщество COMAQA.BY проведет очередную большую конференцию выходного дня, посвященную автоматизированному и ручному тестированию, а также менеджменту в тестировании.
Спикеры из ведущих IT-компаний Беларуси и России и не только соберутся вместе, чтобы рассказать о своем опыте в тестировании и управлении.
Полное расписание, а также билеты ищите на официальном сайте конференции.
Стоимость участия: 80 BYN
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