COMAQA Summer 2017 Conference

Дата проведения: 

23.09.2017

Место проведения: 

Платно

23 сентября в Минске сообщество COMAQA.BY проведет очередную большую конференцию выходного дня, посвященную автоматизированному и ручному тестированию, а также менеджменту в тестировании.

Спикеры из ведущих IT-компаний Беларуси и России и не только соберутся вместе, чтобы рассказать о своем опыте в тестировании и управлении.

Полное расписание, а также билеты ищите на официальном сайте конференции.

Стоимость участия: 80 BYN

Место проведения: Минск, ул. Октябрьская, 16А

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