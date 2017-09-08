Wargaming Forge: учебный курс для разработчиков и аналитиков данных

Сложно устроиться на хорошую работу без опыта. Но где получить опыт, ведь без него на работу не берут? Эта проблема знакома каждому начинающему специалисту. Если ты студент старших курсов или выпускник технической специальности — попробуй свои силы в Wargaming Forge!

Обучение в Wargaming Forge поможет тебе подготовиться к работе Software Engineer или Data Scientist. Здесь тебя не будут учить теории программирования или высшей математике. Wargaming Forge — это место, где ты получишь опыт работы над реальными проектами. Наши менторы, ведущие специалисты Wargaming и InData Labs, помогут найти решение для каждой поставленной задачи.

Лучшие выпускники Wargaming Forge получат возможность устроиться на работу в Wargaming или InData Labs.

Wargaming Forge — это обучающий курс на базе СООО «Гейм Стрим», минского центра разработки Wargaming. Здесь ты сможешь на практике применить теоретические знания и получить опыт работы над настоящими проектами.

Осенью 2017 обучение в Wargaming Forge будет посвящено программной инженерии и анализу данных. Курс начнется 9 октября 2017 года и продлится до 22 декабря. За это время студенты попробуют свои силы в решении нескольких практических задач. В финале обучения студенты, совместно с кураторами, создадут курсовой проект.

Кто может пройти обучение?

Мы приглашаем студентов старших курсов или выпускников технических специальностей, готовых окунуться в мир разработки и Data Science. Чтобы успешно пройти обучение, тебе нужны:

Отличные теоретические знания С++, Python или другого языка программирования.

Английский язык на уровне pre-intermediate и выше.

Возможность посещать очные занятия в минском офисе Wargaming (ул. Либаво-Роменская, д. 23) два раза в неделю (вторник и пятница, вечерние занятия).

8–10 свободных часов в неделю, которые ты посвятишь курсам, помимо очных занятий.

Что меня ждёт?

Занятия в Wargaming Forge будут проходить в форме тренинга, с практическими заданиями и совместными обсуждениями.

В начале обучения каждый студент пройдет базовый курс, из которого узнает основы программной инженерии, архитектуры сложных систем и анализа данных.

После студент выбирает специализацию: анализ данных или программная инженерия. В ее рамках каждый подготовит выпускной проект.

Как мне попасть в Wargaming Forge?

Отбор в Wargaming Forge проходит на конкурсной основе. Чтобы пройти его, до 1 октября тебе необходимо:

Скачать и выполнить тестовое задание.

Отправить заявку. Для этого необходимо загрузить выполненное тестовое задание в специальную форму. Там же необходимо пройти тест на определение уровня английского языка. Внимание! Прохождение теста по английскому обязательно для участия в конкурсе!

Ожидать результаты. Они будут отправлены на указанный в форме email.

Что я получу, пройдя курс Wargaming Forge?

Настоящий опыт. Ты сможешь указать его в резюме и стать более востребованным на рынке труда, чем простой студент без опыта. Университет дает теоретические знания — мы даем реальные кейсы.

Сильный старт. Твой первый рабочий день начнется с полноценных задач. Почему? Ты придешь на работу знающим специалистом, подготовленным к выполнению реальных задач.

Работу. Лучшие выпускники получат возможность устроиться на работу в Wargaming или InData Labs.

Выполняй тестовое задание и присоединяйся к Wargaming Forge!

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Либаво-Роменская, д. 23