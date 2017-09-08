Дата проведения:
Место проведения:
4 октября в Минске пройдет Minsk DataViz Day – первая практическая конференция, посвященная анализу и визуализации данных.
В программе конференции запланированы как обзорные доклады про тенденции в анализе данных, так и практические секции для разных категорий слушателей:
- Секция «Data Storytelling» предназначена для слушателей, которым важно эффективно работать с визуализацией данных. В первую очередь, доклады и кейсы этой секции будут интересны журналистам и аналитикам, которые подготавливают аналитические отчеты для других пользователей - клиентов, партнеров, руководства, инвесторов, читателей.
- Секция «Тяжелая артиллерия» будет полезна для аналитиков с опытом работы, которым интересно использование более сложных инструментов анализа: сравнение моделей анализа временных рядов, анализ данных с помощью Python и интеграция с Tableau.
- Секция «Tableau Hands-On» для тех, у кого небольшой опыт в анализе данных или его пока нет. Вместе с экспертами слушатели смогут познакомиться с основными возможностями инструмента Tableau, пошагово пройти ключевые этапы в работе с данными и ответить на вопросы: какой способ визуализации лучше выбрать, как работать с картами, как делать расчетные поля, комбинировать органичные дашборды и многое другое.
На DATAVIZ DAY вы узнаете, как:
1. Визуализировать данные
Узнаете все об инструментах и способах визуализации, о создании качественных и эффективных дашбордов, а также о полезности storytelling.
2. Сделать бизнес эффективнее
Принимать эффективные управленческие решения, основываясь на достоверной и понятной аналитике; а так же понять как извлекать пользу для бизнеса из имеющихся данных.
3. Работать с данными
Узнаете какие языки программирования и базы используются для максимальной эффективности визуализации данных.
4. Использовать открытые данные
Актуальность существующей белорусской базы открытых публичных данных для бизнеса, журналистики, маркетинга, науки и других целей.
В программе запланированы и дискуссии, посвященные самым острым вопросам в области анализа и визуализации данных. Например, Data visualization в образовании и бизнесе, в рамках которой приглашенные эксперты из разных отраслей обсудят, где сегодня компаниям найти подготовленных специалистов по анализу данных?
Во время мероприятия в холле будет работать презентационная зона с экспертами – для ознакомления с доступным инструментом на практике.
Количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация.
Зарегистрироваться можно на сайте конференции.
Добавить комментарий