4 октября в Минске пройдет Minsk DataViz Day – первая практическая конференция, посвященная анализу и визуализации данных.

В программе конференции запланированы как обзорные доклады про тенденции в анализе данных, так и практические секции для разных категорий слушателей:

Секция «Data Storytelling» предназначена для слушателей, которым важно эффективно работать с визуализацией данных. В первую очередь, доклады и кейсы этой секции будут интересны журналистам и аналитикам, которые подготавливают аналитические отчеты для других пользователей - клиентов, партнеров, руководства, инвесторов, читателей.

предназначена для слушателей, которым важно эффективно работать с визуализацией данных. В первую очередь, доклады и кейсы этой секции будут интересны журналистам и аналитикам, которые подготавливают аналитические отчеты для других пользователей - клиентов, партнеров, руководства, инвесторов, читателей. Секция «Тяжелая артиллерия» будет полезна для аналитиков с опытом работы, которым интересно использование более сложных инструментов анализа: сравнение моделей анализа временных рядов, анализ данных с помощью Python и интеграция с Tableau.

будет полезна для аналитиков с опытом работы, которым интересно использование более сложных инструментов анализа: сравнение моделей анализа временных рядов, анализ данных с помощью Python и интеграция с Tableau. Секция «Tableau Hands-On» для тех, у кого небольшой опыт в анализе данных или его пока нет. Вместе с экспертами слушатели смогут познакомиться с основными возможностями инструмента Tableau, пошагово пройти ключевые этапы в работе с данными и ответить на вопросы: какой способ визуализации лучше выбрать, как работать с картами, как делать расчетные поля, комбинировать органичные дашборды и многое другое.

На DATAVIZ DAY вы узнаете, как:

1. Визуализировать данные

Узнаете все об инструментах и способах визуализации, о создании качественных и эффективных дашбордов, а также о полезности storytelling.

2. Сделать бизнес эффективнее

Принимать эффективные управленческие решения, основываясь на достоверной и понятной аналитике; а так же понять как извлекать пользу для бизнеса из имеющихся данных.

3. Работать с данными

Узнаете какие языки программирования и базы используются для максимальной эффективности визуализации данных.

4. Использовать открытые данные

Актуальность существующей белорусской базы открытых публичных данных для бизнеса, журналистики, маркетинга, науки и других целей.

В программе запланированы и дискуссии, посвященные самым острым вопросам в области анализа и визуализации данных. Например, Data visualization в образовании и бизнесе, в рамках которой приглашенные эксперты из разных отраслей обсудят, где сегодня компаниям найти подготовленных специалистов по анализу данных?

Во время мероприятия в холле будет работать презентационная зона с экспертами – для ознакомления с доступным инструментом на практике.

Количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация.

Зарегистрироваться можно на сайте конференции.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, пр. газеты правда 11