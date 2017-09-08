Минская неделя интернета

Сразу две крупные отраслевые конференции соберут на Минской неделе интернета ведущих ИT-специалистов. В повестке дня — развитие интернет-отрасли Восточной Европы и Азии. ENOG и DNS-форум пройдут в Minsk Marriott Hotel соответственно 9-10 и 12-13 октября. Компания hoster.by выступает соорганизатором мероприятий.

ENOG — группа сетевых операторов Евразии. На этой площадке собираются в основном технические специалисты, чтобы выработать единый подход и обменяться опытом во всем, что касается стабильности работы интернета, взаимодействия сетей и партнерства между операторами. В центре обсуждений — множество вопросов, в том числе касающихся IPv6, маршрутизации, пиринга, DNS.

Мероприятие проводится Сетевым координационным центром Европейского регионального реестра IP-адресов (RIPE NCC) с 2011 года.

Участие бесплатное, регистрация на ENOG уже открыта.

Восточноевропейский DNS-форум (EE DNS Forum) создан для всех, кто интересуется развитием интернета, всех аспектов функционирования DNS, а также доменной индустрией. Круг тем и экспертов тут весьма широкий: от технологий до юридических аспектов и возможностей для бизнеса. Помимо регистраторов и доменных реестров со всего мира на Форуме можно будет встретить представителей крупнейших отраслевых международных организаций, технического и бизнес-сообщества. Поддержку мероприятию осуществляет ICANN — Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами.

Вот лишь часть повестки дня:

DNSSEC и обновление KSK, которое состоится 11 октября;

безопасность DNS-инфраструктуры;

юридические аспекты DNS-индустрии;

мониторинг и анализ злоупотреблений DNS;

новые gTLD домены;

блокчейн, новые средства идентификации и многое другое.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте EE DNS Forum.

«Мы очень рады, что Минск примет в этом году сразу две крупные отраслевые конференции. Заявка от hoster.by на проведение ENOG в Минске уверенно обошла претендентов из Алматы и Тбилиси. А на решение о проведении Восточноевропейского DNS-форума в Беларуси повлиял в том числе совместный с ICANN опыт организации Форума по управлению интернетом. Последний, к слову, запустил целый ряд положительных процессов по сближению бизнеса, государства и простых пользователей в вопросах развития интернета, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Мы будем и дальше стремиться проводить в Беларуси международные конференции самого высокого уровня, чтобы внести максимальный вклад в развитие интернет-отрасли страны и всего региона».

Принять участие в событиях Минской недели интернета, задать свои вопросы экспертам и пообщаться в кулуарах может любой желающий. Обе отраслевые конференции — ENOG и EE DNS Forum — бесплатны.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, проспект Победителей, 20