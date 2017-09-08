Analyst Days 2017

13-14 октября в Минске в отеле Renaissance Minsk пройдёт 7 международная конференция по системному и бизнес-анализу в ИТ – Analyst Days! Предыдущее мероприятие состоялось в Москве и собрало более 700 участников.



Целевая аудитория – действующие и будущие специалисты по бизнес- и системному анализу, а также все, кто по роду своей деятельности вовлечён в работу с требованиями.



Analyst Days является конференцией, на которой обсуждается ряд профессиональных вопросов, среди которых: последние инновации, тенденции, опыт, результаты и проблемы в области проектирования требований, практика управления требованиями, необходимые навыки, техники, технологии, инструментарий и т.д. Конференция будет интересна всем без исключения специалистам, вовлеченным в процессы работы с требованиями.



До встречи на Analyst Days!

Стоимость участия: 800 BYN

Место проведения: Минск, проспект Дзержинского, 1E