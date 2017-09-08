Analyst Days 2017

Дата проведения: 

с 13.10.2017 по 14.10.2017

Место проведения: 

Платно

13-14 октября в Минске в отеле Renaissance Minsk пройдёт 7 международная конференция по системному и бизнес-анализу в ИТ – Analyst Days! Предыдущее мероприятие состоялось в Москве и собрало более 700 участников.

Целевая аудитория – действующие и будущие специалисты по бизнес- и системному анализу, а также все, кто по роду своей деятельности вовлечён в работу с требованиями.

Analyst Days является конференцией, на которой обсуждается ряд профессиональных вопросов, среди которых: последние инновации, тенденции, опыт, результаты и проблемы в области проектирования требований, практика управления требованиями, необходимые навыки, техники, технологии, инструментарий и т.д. Конференция будет интересна всем без исключения специалистам, вовлеченным в процессы работы с требованиями.

До встречи на Analyst Days!

Стоимость участия: 800 BYN

Место проведения: Минск, проспект Дзержинского, 1E

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