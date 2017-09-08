DevGAMM Minsk 2017

DevGAMM — крупнейшая международная конференция для профессионалов игровой индустрии в СНГ, посвященная всем аспектам разработки в области компьютерных, консольных, социальных и мобильных игр.

Конференция включает в себя доклады, мастер-классы, круглые столы, выставку игр DevGAMM Showcase, церемонию награждения DevGAMM Awards, а также ряд мероприятий, направленных на обмен опытом и налаживание контактов. Среди них Speed Game Dating, Game Lynch, Pitch & Match, Cтена Вакансий и многое другое.

90% контента о разработке игр и только 10% о маркетинге.

Стоимость участия: от 193 BYN

Место проведения: Минск, проспект Победителей, 20, Marriott