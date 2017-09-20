VIII Международная конференция «Digital TV Russia 2017 - Перспективы развития Ultra HD 4K и 8К»

Дата проведения: 

12.10.2017

Место проведения: 

Платно

VIII Международная конференция «Digital TV Russia 2017 - Перспективы развития Ultra HD 4K и 8К» состоится 12 октября 2017 года в отеле «Марриотт Новый Арбат» (г. Москва, Новый Арбат, д. 32).

Приглашаем участников рынка цифрового телевидения принять участие в обсуждении этих и ряда других вопросов в рамках конференции Digital TV Russia 2017.

Основные темы конференции:

  • План и подробности отключения аналогового ТВ-вещания в России
  • Либерализация требований к операторам платного вещания по присоединению к сети РТРС
  • Практика реализации закона «О 21 кнопке»
  • Создания экосистемы на базе технологии Ultra HD (4K)
  • Особенности и преимущества технологии High Dynamic Range в сетях Ultra HD
  • Next Generation Audio и другие подходы к улучшению качества звука в сетях Ultra HD
  • Ultra HD (4К и 8К). Опыт пилотных проектов в РФ и за рубежом
  • Роль орбитальных спутниковых группировок в массовом внедрении технологии Ultra HD. Перспективы роста потребностей в спутниковом ресурсе с учетом распространения технологии компрессии HEVC/H.265
  • Перспективы широкого проникновения абонентского оборудования с поддержкой Ultra HD и HEVC
  • Новые точки роста рынка платного ТВ в России в условиях стагнации традиционной пакетной модели
  • Ситуация с появлением нового контента в Ultra HD и трансформация имеющегося контента в новый формат
  • Интернет как новая универсальная среда распространения теле- и видеоконтента. Линейное vs нелинейное телесмотрение

В рамках конференции будет организована демо-зона, представляющая достижения лидеров рынка, новейшие решения и проекты.

Аудитория конференции: представители телекоммуникационных и вещательных компаний, контент-провайдеры, производители и поставщики телекоммуникационного оборудования; системные интеграторы, представители регулирующих органов власти, СМИ.

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