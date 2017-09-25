10 октября в бизнес инкубаторе ПВТ пройдет мастер-класс на тему: "Ценообразование при продаже ИТ услуг. Как продавать дороже". Спикером выступит Сергей Работай.

Основные вопросы мероприятия:

1. Ценовая конъюнктура в ИТ в РБ. Текущая ситуация с ценами в аутсорсе.

2. Почему не удается продать дороже?

3. Как сделать свои сервисы "премиальными"



О спикере:

Сергей Работай - директор по развитию бизнеса в InData Labs, профессионал с 15-летним опытом в продажах. Активный участник ИТ-коммьюнити в Беларуси.

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Время: 19.00 – 21.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.