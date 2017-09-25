Ценообразование при продаже ИТ-услуг. Как продавать дороже

Дата проведения: 

10.10.2017

Место проведения: 

Бесплатно

10 октября в бизнес инкубаторе ПВТ пройдет мастер-класс на тему: "Ценообразование при продаже ИТ услуг. Как продавать дороже".  Спикером выступит Сергей Работай.

 Основные вопросы мероприятия: 

1. Ценовая конъюнктура в ИТ в РБ. Текущая ситуация с ценами в аутсорсе.

2. Почему не удается продать дороже? 

3. Как сделать свои сервисы "премиальными"

О спикере:

Сергей Работай - директор по развитию бизнеса в InData Labs, профессионал с 15-летним опытом в продажах. Активный участник ИТ-коммьюнити в Беларуси.

Ссылка на регистрацию

Время: 19.00 – 21.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.

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