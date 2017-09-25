Startup EduTech Fest

Дата проведения: 

с 14.10.2017 по 15.10.2017

Место проведения: 

Бесплатно

14-15 октября впервые в Минске состоится фест образовательных технологий Startup Edetech Fest. Организаторы мероприятия: ProfITspace (пространство для развития карьеры и бизнеса в ИТ), insight by TDI и Компьютерная академия «ШАГ». 

Принять участие в мероприятии могут образовательные стартапы, которые, как минимум, уже имеют MVP (прототип продукта, минимально ценный для рынка). В программе феста – презентации стартапов, ментор-сессии, ворк-шопы по маркетингу, дизайну приложений, продуктовому менеджменту. Будут выбраны лучшие проекты в номинациях: «Лучший проект в сфере ИТ-образования», «Лучший стартап для образования детей», «Лучшее техническое решение», а также специальные номинации от спонсоров. 

На фесте в неформальной обстановке можно будет пообщаться с инвесторами, экспертами в ИT, образовании и рекламной индустрии. Будут приглашены инвесторы, средства массовой информации. Insight by TDI выберет проект для возможной акселерационной программы. 

Как принять участие в фесте: 

  • Заявки на участие подаются до 1 октября 2017: на сайте profitspace.by или startupedufest.profitspace.by
  • В заявке необходимо предоставить информацию о проекте, включая описание MVP. 
  • По итогам рассмотрения заявки принимается решение об участии проекта в фесте 

Темы проектов:

  • университеты, школы и прочие площадки для обучения он-лайн,
  • агрегаторы услуг в сфере ИT-образования,
  • образовательные инновации (big data, машинное обучение и нейронные сети, AR/VR и т.д.),
  • создание, упаковка и дистрибуция образовательного контента, 
  • удалённый доступ к контенту,
  • тестирование результатов обучения,
  • групповая работа и взаимодействие между участниками образовательного процесса,
  • аналитика данных в образовании, 
  • дневники, образовательные игры,
  • коммуникационные площадки всех участников образовательного процесса,
  • дейтинговые сервисы для учеников, учителей и репетиторов, 
  • медиа библиотеки платного и бесплатного образовательного контента, 
  • сервисы монетизации, рекомендаций и агрегирования и образовательного маркетинга, 
  • системы управления обучением, 
  • инструменты, маркетплейсы и прочее.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Толстого 8

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