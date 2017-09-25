Startup EduTech Fest

Дата проведения:
Место проведения:
14-15 октября впервые в Минске состоится фест образовательных технологий Startup Edetech Fest. Организаторы мероприятия: ProfITspace (пространство для развития карьеры и бизнеса в ИТ), insight by TDI и Компьютерная академия «ШАГ».
Принять участие в мероприятии могут образовательные стартапы, которые, как минимум, уже имеют MVP (прототип продукта, минимально ценный для рынка). В программе феста – презентации стартапов, ментор-сессии, ворк-шопы по маркетингу, дизайну приложений, продуктовому менеджменту. Будут выбраны лучшие проекты в номинациях: «Лучший проект в сфере ИТ-образования», «Лучший стартап для образования детей», «Лучшее техническое решение», а также специальные номинации от спонсоров.
На фесте в неформальной обстановке можно будет пообщаться с инвесторами, экспертами в ИT, образовании и рекламной индустрии. Будут приглашены инвесторы, средства массовой информации. Insight by TDI выберет проект для возможной акселерационной программы.
Как принять участие в фесте:
- Заявки на участие подаются до 1 октября 2017: на сайте profitspace.by или startupedufest.profitspace.by
- В заявке необходимо предоставить информацию о проекте, включая описание MVP.
- По итогам рассмотрения заявки принимается решение об участии проекта в фесте
Темы проектов:
- университеты, школы и прочие площадки для обучения он-лайн,
- агрегаторы услуг в сфере ИT-образования,
- образовательные инновации (big data, машинное обучение и нейронные сети, AR/VR и т.д.),
- создание, упаковка и дистрибуция образовательного контента,
- удалённый доступ к контенту,
- тестирование результатов обучения,
- групповая работа и взаимодействие между участниками образовательного процесса,
- аналитика данных в образовании,
- дневники, образовательные игры,
- коммуникационные площадки всех участников образовательного процесса,
- дейтинговые сервисы для учеников, учителей и репетиторов,
- медиа библиотеки платного и бесплатного образовательного контента,
- сервисы монетизации, рекомендаций и агрегирования и образовательного маркетинга,
- системы управления обучением,
- инструменты, маркетплейсы и прочее.
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