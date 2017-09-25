Startup EduTech Fest

14-15 октября впервые в Минске состоится фест образовательных технологий Startup Edetech Fest. Организаторы мероприятия: ProfITspace (пространство для развития карьеры и бизнеса в ИТ), insight by TDI и Компьютерная академия «ШАГ».



Принять участие в мероприятии могут образовательные стартапы, которые, как минимум, уже имеют MVP (прототип продукта, минимально ценный для рынка). В программе феста – презентации стартапов, ментор-сессии, ворк-шопы по маркетингу, дизайну приложений, продуктовому менеджменту. Будут выбраны лучшие проекты в номинациях: «Лучший проект в сфере ИТ-образования», «Лучший стартап для образования детей», «Лучшее техническое решение», а также специальные номинации от спонсоров.



На фесте в неформальной обстановке можно будет пообщаться с инвесторами, экспертами в ИT, образовании и рекламной индустрии. Будут приглашены инвесторы, средства массовой информации. Insight by TDI выберет проект для возможной акселерационной программы.



Как принять участие в фесте:

Заявки на участие подаются до 1 октября 2017: на сайте profitspace.by или startupedufest.profitspace.by

В заявке необходимо предоставить информацию о проекте, включая описание MVP.

По итогам рассмотрения заявки принимается решение об участии проекта в фесте

Темы проектов:

университеты, школы и прочие площадки для обучения он-лайн,

агрегаторы услуг в сфере ИT-образования,

образовательные инновации (big data, машинное обучение и нейронные сети, AR/VR и т.д.),

создание, упаковка и дистрибуция образовательного контента,

удалённый доступ к контенту,

тестирование результатов обучения,

групповая работа и взаимодействие между участниками образовательного процесса,

аналитика данных в образовании,

дневники, образовательные игры,

коммуникационные площадки всех участников образовательного процесса,

дейтинговые сервисы для учеников, учителей и репетиторов,

медиа библиотеки платного и бесплатного образовательного контента,

сервисы монетизации, рекомендаций и агрегирования и образовательного маркетинга,

системы управления обучением,

инструменты, маркетплейсы и прочее.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Толстого 8