Godel Technologies митап с McLaren F1 и Sony PlayStation

В августе белорусско-британская IT компания Godel Technologies объявила о громком событии в сфере информационных технологий – в столицу впервые приезжают представители отделов разработки всемирно известных McLaren F1 и Sony PlayStation. Митап состоится 26 октября на базе площадки EventSpace.

Автогоночного гиганта из UK представят Наваз Сумар (Head of ApplicationEngineering), Нейтан Йенделл (Software Development Manager) и Дэвид Эмери (Headof Racing Solutions), а любители популярнейшей игровой консоли познакомятся с Дэвидом Паркинсоном (Director of Test & Engineering Services).

Оставить заявку на участие можно, заполнив специальную форму. Организаторы обращают особое внимание на то, что необходимо заполнить все поля, в противном случае заявка будет считаться недействительной. По окончании заполнения формы все желающие попадают в лист ожидания. Количество мест ограничивается только самой площадкой, подтверждения регистрации после обработки рассылаются на e-mail в течение трех дней. Заявки, поданные в августе во время первого этапа регистрации, будут учтены и обработаны.

Кроме того, необходимо помнить, что приглашенные спикеры говорят только по-английски. У команды Godel большая просьба учитывать и адекватно оценивать этот момент при прохождении регистрации. Как бы то ни было, время еще позволяет подтянуть свои знания, ведь шанс послушать о разработке программного обеспечения для F1 из первых уст выпадает не каждый день. Да и узнать секреты поддержания QA в Sony – бесценный опыт для любого разработчика.

И наконец, вдвойне полезно, когда еще и приятно: по окончании условно-официальной части всех гостей порадует манчестерский инди-рок бэнд The SlowReaders Club. Песни-танцы всегда приветствуются, но главное – возможность пообщаться со спикерами в неформальной обстановке.

Регистрация объявлена открытой и доступна по ссылке:

Перейти к регистрации

Место проведения: Минск, г. Минск, ул. Октябрьская, 16А (EventSpace)