VII международный форум «Broadband Russia Forum 2017 - Инфраструктура для цифровой трансформации»

COMNEWS приглашает принять участие в VII международном форуме «Broadband Russia Forum 2017 - Инфраструктура для цифровой трансформации», который состоится 23-24 ноября 2017 г. в отеле «Холидей Инн Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, д. 15).

На российском рынке традиционных телеком-услуг наблюдается стагнация, вызванная тремя причинами. Во-первых, уровень проникновения мобильной связи, широкополосного Интернет-доступа и платного ТВ приблизился к максимально-доступным значениям. Во-вторых, в каждом секторе рынка действует не менее четырех операторов, что приводит к сильной (в том числе и ценовой) конкуренции. В-третьих, позиции лицензированных операторских компаний размывают провайдеры ОТТ-сервисов, предлагающие их по бесплатной модели или по очень низким тарифам.

Вместе с тем, для операторов связи открывается новая сфера приложения усилий, многократно превосходящая по объему традиционный рынок телекоммуникационных услуг. Она связана с цифровой трансформацией, начавшейся во всех отраслях экономики – как в мире, так и в России. Корпорации на каждом вертикальном рынке – от банковского сектора до ритейла и от нефтегазовой отрасли до автопрома – превращаются в ИТ-компании. Они переводят весь бизнес в цифровой формат, хотят перейти от действий на основе статистики из прошлого к прогнозной аналитике и «управлению» будущим, а также стремятся на практике реализовать модель Real-Time Enterprise.

Цифровая трансформация невозможна без информационных технологий, а сбор, передача с минимальной задержкой и обработка гигантских массивов данных требуют новой мощной телекоммуникационной инфраструктуры. При этом операторам связи предстоит отойти от традиционной схемы, основанной на продаже мегабайтов, мегабит в секунду или минут, и найти новые бизнес-модели, включающие предоставление комплексных цифровых решений и специальных сервисов, ориентированных на определенные сектора экономики или даже отдельные корпорации.

Именно этой тематике, а не только базовым вопросам развития рынка Интернет-доступа в России будет в 2017 году посвящен Broadband Russia Forum: крупнейшее российское событие по тематике ШПД становится и главной трибуной дискуссии о месте операторов связи в начавшейся цифровой трансформации.

По окончании первого дня конференции состоится торжественная церемония вручения наград лидерам рынка COMNEWS AWARDS. Все победители определяются на основании аналитических данных ежегодника «Цифровая трансформация. Лучшие практики» (прежде известного как «Энциклопедия связи и вещания. Рейтинги»), новый выпуск которого будет представлен на церемонии и вручен каждому ее участнику или гостю.

Основные темы Broadband Russia Forum 2017:

​ Новые требования к сетям ШПД для соответствия требованиям цифровой трансформации

​ Государственная политика развития национальной цифровой инфраструктуры и ликвидации цифрового неравенства

​ Инновации в архитектуре, технологиях и бизнес-моделях развития сетей широкополосного доступа

​ Новые сервисы и контент в сетях широкополосного доступа

​ Стратегии операторов ШПД в применении облачных технологий

​ Умные сети: мониторинг сетевой инфраструктуры и интеллектуальное управление трафиком

​ Виртуализация сетевых функций (NFV) и программно-определяемые сети (SDN): технологии и бизнес

​ Трансформация бизнес-моделей и новые возможности для операторов в цифровой реальности

​ Применение технологий «Интернета вещей» (IoT) в проектах «Умный город» и «Безопасный город»

​ Потребности и первые примеры внедрения IoT/промышленного IoT (IIoT) в различных отраслях экономики

​ Новая роль корпоративных данных: Master Data Management, Big Data, превращение данных в цифровой актив, управление данными, монетизация данных

​ Искусственный интеллект: разработки и первые подходы к практическому применению в цифровой экономике

​ Новые технологии и решения ИТ- и телекоммуникационных компаний для представителей новой экономики

​ Everything as a service - новые возможности для операторов в эпоху превращения товаров в цифровые услуги и приложения

Эти и другие темы станут основой деловой программы Broadband Russia Forum 2017, который за последние семь лет зарекомендовал себя как основное место встреч представителей крупных корпораций из различных секторов экономики, первых лиц операторских компаний и руководителей регулирующих органов, а де-факто - трибуной для всех, кто создает и внедряет инновации в ИКТ-отрасли.

Участники: топ-менеджеры операторов фиксированной, мобильной и спутниковой связи, представители регулирующих и других органов государственной власти, руководители международных и федеральных отраслевых ассоциаций и бизнес-сообществ, главы ИТ-служб и дирекций по связи крупных корпораций из различных вертикальных рынков, первые лица разработчиков телекоммуникационного оборудования, ИТ-решений и цифровых сервисов, а также системных интеграторов, контент-провайдеров, консультанты и эксперты отрасли, главные журналисты деловых и отраслевых СМИ.