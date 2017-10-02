CROWDFUND IT! Альтернативные способы финансирования стартапа

12 октября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет встреча на тему: «CROWDFUNDIT! Альтернативные способы финансирования стартапа».

Спикер Анна Самарская расскажет: Что такое краудфандинг? Как при помощи краудфандинга привлечь инвестиции для стартапа? Отличия и преимущества краудфандинга от других форм инвестирования. Как при помощи краудфандинга не только получить финансирование для стартапа, но и провести маркетинговое исследование. Из чего состоит успешная краудфандинговая кампания? Вся встреча будет строиться на рассмотрении реальных кейсов, ставших успешными, благодаря краудфандингу.

Анна Самарская – проект-менеджер краудфандинговой платформы «Улей». Отвечает за развитие и построение партнерских проектов платформы. Более пяти лет работает в проектном менеджменте, успешно реализовала более 10 международных проектов. «Улей» - первая в Беларуси краудфандинговая площадка, которая объединяет 10000 активных инвесторов. За 2 года работы на платформе было собрано более 300 тысяч долларов.

Ссылка на регистрацию

Время: 19.00 – 21.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ, Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.