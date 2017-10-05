Более 40 ключевых трендов, которые уже сегодня изменяют мировой бизнес до неузнаваемости, разберут на конференции «Тренды бизнес-коммуникаций 2018» эксперты в сферах менеджмента, продаж, PR и маркетинга, а также digital. Конференция состоится 3 ноября в конференц-зале Renaissance Minsk Hotel.

Что нужно изменить в бизнес-коммуникациях уже сегодня, чтобы завтра не остаться на обочине и не оказаться в роли догоняющих? Ключевые тренды меняются быстро и то, что вчера казалось принципиально новым и уникальным, сегодня уже устарело. Эксперты, которые держат руку на пульсе изменений и сами являются трендсеттерами на постсоветском пространстве, щедро поделятся своими знаниями и покажут механику внедрения новых трендов.

О чем пойдет речь? О все возрастающей роли социальных сетей, новых форматах и возможностях коммуникаций с целевой аудиторией. Ключевых изменениях в сфере PR и маркетинга. Трендах в продажах, которых еще нет в бизнес-литературе – авторы еще не успели написать о них книги.

В отличие от узконаправленных конференций, в рамках «Тренды бизнес-коммуникаций 2018» будут рассмотрены аспекты взаимодействия с целевыми аудиториями, партнерами, подрядчиками и поставщиками по всем возможным каналам.

Спикерами конференции станут:

Наталья Крашевская, учредитель коммуникационного агентства Drive-Media

Дмитрий Колодин, General social media and marketing consultant in Russia (Pornhub), Digital Jesus (Aviasales)

Наталья Королева, директор по корпоративным коммуникациям PBN Hill+Knowlton Strategies

Надежда Ручанова, директор ИT-компании Active Cloud

Виталий Кривко, со-основатель Terra Group

Ольга Иваненко, финансовый консультант, учредитель бухгалтерской компании Бизнес Старт

Ирина Марецкая, собственник Школы бизнес-коучинга

Дмитрий Аполенис, креативный директор в AIDA Pioneer Group

Антон Шловенец, директор по работе с клиентами Webmart Group

Место проведения: Renaissance Minsk Hotel

Дата: 3 ноября, 10.00 – 18.00

Стоимость: до 31 октября 220 BYN