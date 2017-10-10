Что надо знать IT-компании о бухгалтерии и налогах

Дата проведения:
Место проведения:
Приглашаем на бесплатный мастер-класс от Делай Свое Дело, который состоится 26 октября в 18:30 в бизнес-клубе Imaguru.
Просто и понятно о самых важных вещах, которые надо знать IT компании:
- Что такое учет и зачем он нужен?
Объясним разницу между бухгалтерским, налоговым и управленческим учетом.
- Что такое первичные документы и ВЭД сделки?
Покажем основные требования к первичным документам в Респ.Беларусь.
- Какую систему налогообложения выбрать?
Расскажем, чем руководствоваться при выборе системы налогообложения.
После мастер-класса все участники получат материалы по вопросам.
Спикер: Маргарита Новосельцева - учредитель бухгалтерских компаний Делай Свое Дело и Райкири. Эксперт-практик в области бухгалтерского и налогового консалтинга с более чем 11-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 130 компаний.
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