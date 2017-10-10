Что надо знать IT-компании о бухгалтерии и налогах

Приглашаем на бесплатный мастер-класс от Делай Свое Дело, который состоится 26 октября в 18:30 в бизнес-клубе Imaguru.

Просто и понятно о самых важных вещах, которые надо знать IT компании:

- Что такое учет и зачем он нужен?

Объясним разницу между бухгалтерским, налоговым и управленческим учетом.

- Что такое первичные документы и ВЭД сделки?

Покажем основные требования к первичным документам в Респ.Беларусь.

- Какую систему налогообложения выбрать?

Расскажем, чем руководствоваться при выборе системы налогообложения.

Регистрация на мастер-класс.

После мастер-класса все участники получат материалы по вопросам.

Спикер: Маргарита Новосельцева - учредитель бухгалтерских компаний Делай Свое Дело и Райкири. Эксперт-практик в области бухгалтерского и налогового консалтинга с более чем 11-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 130 компаний.