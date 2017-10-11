В рамках Всемирной недели предпринимательства 2017 стартовал международный конкурс стартапов Belbiz Battle. Мероприятие проходит при поддержке Британского посольства в Беларуси.



Приглашаем смелые, креативные и яркие команды принять участие в Битве стартапов.



Для вас это:

1. Возможность принять участие в Demo Day в Лондоне. 5 победивших команд Belbiz Battle отправятся в London Demo Day!

2. Инвесторы - встреча с инвесторами, бизнес-ангелами и венчурными капиталистами.

3. Медиа - сотни представителей СМИ, многочисленные статьи и бесчисленное количество упоминаний в интернете.

4. Нетворкинг - встреча единомышленников, налаживание новых связей и обмен идеями.

5. PR - участвуя в Belbiz Battle привлечете внимание к вашему стартапу.



Основные этап проведения конкурса:

27 сентября - 20 октября - отборочный тур, в котором жюри отберет 10 лучших стартапов.

21 октября -12 ноября - подготовка финалистов

13 ноября – финальная битва.



10 отобранных стартапов представляют свои проекты на английском языке во время 3х-минутного питча (со слайдами) перед пулом инвесторов, предпринимателей и экспертов. Три наиболее успешных, по мнению инвесторов, стартапа получат призы от Всемирной недели предпринимательства.



Заявку на участие необходимо подать до 20 октября.