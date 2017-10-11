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В рамках Всемирной недели предпринимательства 2017 стартовал международный конкурс стартапов Belbiz Battle. Мероприятие проходит при поддержке Британского посольства в Беларуси.
Приглашаем смелые, креативные и яркие команды принять участие в Битве стартапов.
Для вас это:
1. Возможность принять участие в Demo Day в Лондоне. 5 победивших команд Belbiz Battle отправятся в London Demo Day!
2. Инвесторы - встреча с инвесторами, бизнес-ангелами и венчурными капиталистами.
3. Медиа - сотни представителей СМИ, многочисленные статьи и бесчисленное количество упоминаний в интернете.
4. Нетворкинг - встреча единомышленников, налаживание новых связей и обмен идеями.
5. PR - участвуя в Belbiz Battle привлечете внимание к вашему стартапу.
Основные этап проведения конкурса:
27 сентября - 20 октября - отборочный тур, в котором жюри отберет 10 лучших стартапов.
21 октября -12 ноября - подготовка финалистов
13 ноября – финальная битва.
10 отобранных стартапов представляют свои проекты на английском языке во время 3х-минутного питча (со слайдами) перед пулом инвесторов, предпринимателей и экспертов. Три наиболее успешных, по мнению инвесторов, стартапа получат призы от Всемирной недели предпринимательства.
Заявку на участие необходимо подать до 20 октября.
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