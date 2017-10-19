Первый FUNoвый хакатон для разработчиков

Дата проведения:
Место проведения:
В Минске планируется аномальная ненормальность. Так обещают организаторы хакатона What the hack?!, который пройдет 24 - 26 ноября в бизнес-клубе “Имагуру”.
По адресу Фабрициуса, 4 соберут всех, кому надоели “классические” хакатоны, заполонившие нашу столицу за последние годы. “Хакни нормальность” - такой девиз 44-часовой турнира, который пройдет в рамках серии What the hack уже в третий раз. Принять участие в соревновании смогут разработчики всех мастей: мобильных приложений, AR и VR, Web и AI, hardware и другие, вне зависимости от уровня знаний, специализации, пола, возраста и знаний.
Цель What the hack - воплощение в жизнь фановых прототипов и идей, от полезных до абсолютно сумасшедших, приобретение новых знаний и знакомств, развитие Белорусского IT как креативного бренда, объединение IT-сообществ, различных по роду деятельности.
Оцениваться созданные прототипы и проекты будут по степени креатива, эффектности, технологичности, степени воплощения задумки и, конечно, фановости.
Номинации
- Best what the Hack 2017 (1 место).
- Самый фановый мобильный хак.
- Лучший железный хак.
- Самый взрывной хак с ИИ.
- Лучший хак с дополненной или вирутальной реальностью.
- Самый эффектный хак.
- Самый технологичный хак.
- Самый непонятный хак.
- Тот самый хак от самой красивой девушки.
- Cамый бесполезный кусок кода.
Зарегистрироваться на хакатон можно на сайте http://wth.by/.
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