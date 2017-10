Первый FUNoвый хакатон для разработчиков

В Минске планируется аномальная ненормальность. Так обещают организаторы хакатона What the hack?!, который пройдет 24 - 26 ноября в бизнес-клубе “Имагуру”.

По адресу Фабрициуса, 4 соберут всех, кому надоели “классические” хакатоны, заполонившие нашу столицу за последние годы. “Хакни нормальность” - такой девиз 44-часовой турнира, который пройдет в рамках серии What the hack уже в третий раз. Принять участие в соревновании смогут разработчики всех мастей: мобильных приложений, AR и VR, Web и AI, hardware и другие, вне зависимости от уровня знаний, специализации, пола, возраста и знаний.

Цель What the hack - воплощение в жизнь фановых прототипов и идей, от полезных до абсолютно сумасшедших, приобретение новых знаний и знакомств, развитие Белорусского IT как креативного бренда, объединение IT-сообществ, различных по роду деятельности.

Оцениваться созданные прототипы и проекты будут по степени креатива, эффектности, технологичности, степени воплощения задумки и, конечно, фановости.

Номинации

Best what the Hack 2017 (1 место).

Самый фановый мобильный хак.

Лучший железный хак.

Самый взрывной хак с ИИ.

Лучший хак с дополненной или вирутальной реальностью.

Самый эффектный хак.

Самый технологичный хак.

Самый непонятный хак.

Тот самый хак от самой красивой девушки.

Cамый бесполезный кусок кода.

Зарегистрироваться на хакатон можно на сайте http://wth.by/.