Первый FUNoвый хакатон для разработчиков

Дата проведения: 

с 24.11.2017 по 26.11.2017

Место проведения: 

Бесплатно

 

В Минске планируется аномальная ненормальность. Так обещают организаторы хакатона What the hack?!, который пройдет 24 - 26 ноября в бизнес-клубе “Имагуру”.

По адресу Фабрициуса, 4 соберут всех, кому надоели “классические” хакатоны, заполонившие нашу столицу за последние годы. “Хакни нормальность” - такой девиз 44-часовой турнира, который пройдет в рамках серии What the hack уже в третий раз. Принять участие в соревновании смогут разработчики всех мастей: мобильных приложений, AR и VR, Web и AI, hardware и другие, вне зависимости от уровня знаний, специализации, пола, возраста и знаний.

Цель What the hack - воплощение в жизнь фановых прототипов и идей, от полезных до абсолютно сумасшедших, приобретение новых знаний и знакомств, развитие Белорусского IT как креативного  бренда, объединение IT-сообществ, различных по роду деятельности.

Оцениваться созданные прототипы и проекты будут по степени креатива, эффектности, технологичности, степени воплощения задумки и, конечно, фановости.

Номинации

  • Best what the Hack 2017 (1 место).
  • Самый фановый мобильный хак.
  • Лучший железный хак.
  • Самый взрывной хак с ИИ.
  • Лучший хак с дополненной или вирутальной реальностью.
  • Самый эффектный хак.
  • Самый технологичный хак.
  • Самый непонятный хак.
  • Тот самый хак от самой красивой девушки.
  • Cамый бесполезный кусок кода.

Зарегистрироваться на хакатон можно на сайте http://wth.by/.

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