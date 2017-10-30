Minsk Unreal Day: митап для разработчиков игр

15 ноября в ПВТ пройдет "Minsk Unreal Day" - неформальная встреча для представителей сообщества разработчиков игр и приложений, которые заинтересованы темой Unreal Engine 4.

Unreal Engine – игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. Первая игра, созданная на этом движке появилась в 1998 году. С тех пор различные версии движка были использованы в более чем сотне игр и других проектах.

Участники смогут прослушать доклады представителей компаний, занимающихся производством игр на UE4, задать интересующие вопросы, найти интересные вакансии и просто пообщаться с коллегами.

Программа мероприятия:

12:00 Открытие мероприятия;

12:30 - 13:00 Роман Горошкин, Epic Games - Текущие активности и планы на будущее;

13:00 - 13:30 Алексей Канаш, Vizor Games - Root Motion в UE4;

13:30 - 14:00 Александр Сорокин, Vizor Games - Выбор C++ / Blueprints в Unreal Engine;

14:30 - 15:00 Михаил Ваксман, OneDream - Как мы получили грант от Epic Games;

15:00 - 15:30 Артем Корсаков Vizor Games - Разработка системы интерактивных объектов;

16:00 Розыгрыш билетов на DevGAMM, крупнейшую игровую конференцию в Беларуси, которая состоится 16-17 ноября в Минске;

16:10 - 17:00 Неформальное общение, обмен опытом;

17:00 Закрытие мероприятия;

Мероприятие является бесплатным, для участия необходимо заполнить регистрационную форму.

Организаторами мероприятия являются Парк высоких технологий, компания Vizor Games, образовательный портал Polygon.by и компания Epic Games.

Время: 12.00 – 17.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.