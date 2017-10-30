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В бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет обзорный курс по теме "Искусственный интеллект для генерации новых идей". Приглашаются молодые исследователи, разработчики, студенты старших курсов и аспиранты.
Программа рассчитана на 4 занятия (месяц) с периодичностью 1 занятие (2 академических часа) в неделю. Занятия будут проходить по средам в бизнес-инкубаторе ПВТ.
Цель: познакомить слушателей с подходами к автоматизации творчества, включая автоматическую генерацию новых изобретений (проект True Machina™).
Компьютер как творец нового - это реально?
Может ли компьютер изобретать принципиально новые идеи?
Машина Тьюринга, 1934. Изобретающая Машина, 1997.
Миф о непостижимости творчества.
Основные направления в автоматизации творчества
Generative Art/Music/Images vs. Computational Creativity.
Генетические алгоритмы. Семантика. Причинно-следственные цепочки. Нейронные сети.
Интеллектуальные системы поддержки творческого процесса
Компьютер как интеллектуальный помощник в поиске новых идей.
Психологические методы активизации творчества. Системы на основе баз знаний.
Компьютер как творческий партнер человека-творца
Вытеснит ли изобретателя, художника, музыканта искусственный интеллект?
Инерция мышления у человека и проклятие размерности у компьютера.
ИИ как генератор идей. Может ли компьютер оценивать новизну и перспективность идей?
Творческий ИИ как мега-изобретатель будущих технологий
Основные блоки Тrue Мachina™: оболочки технологий, семантический майнер эффектов, графи-ческий синтезатор концепций, оценщик идей, усилители параметров.
Генератор потребностей и бизнес планов для стартапов.
Набор операций True Machina™: генерация новых идей и их оценка, графический синтез новых концепций, пополнение базы знаний.
Участие бесплатное, коkичество мест ограничено.
Подать заявку (в виде краткого резюме), а также получить дополнительную информацию можно по электронной почте predizo.learning@gmail.com. В дополнение к резюме просьба обозначить степень знакомства с темой искусственного интел-лекта.
Старт курса 8 ноября 2017 года.
Время: 19.00 – 21.00
Место: Бизнес-инкубатор ПВТ
Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.
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