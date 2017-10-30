В бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет обзорный курс по теме "Искусственный интеллект для генерации новых идей". Приглашаются молодые исследователи, разработчики, студенты старших курсов и аспиранты.

Программа рассчитана на 4 занятия (месяц) с периодичностью 1 занятие (2 академических часа) в неделю. Занятия будут проходить по средам в бизнес-инкубаторе ПВТ.

Цель: познакомить слушателей с подходами к автоматизации творчества, включая автоматическую генерацию новых изобретений (проект True Machina™).

Компьютер как творец нового - это реально?

Может ли компьютер изобретать принципиально новые идеи?

Машина Тьюринга, 1934. Изобретающая Машина, 1997.

Миф о непостижимости творчества.

Основные направления в автоматизации творчества

Generative Art/Music/Images vs. Computational Creativity.

Генетические алгоритмы. Семантика. Причинно-следственные цепочки. Нейронные сети.

Интеллектуальные системы поддержки творческого процесса

Компьютер как интеллектуальный помощник в поиске новых идей.

Психологические методы активизации творчества. Системы на основе баз знаний.

Компьютер как творческий партнер человека-творца

Вытеснит ли изобретателя, художника, музыканта искусственный интеллект?

Инерция мышления у человека и проклятие размерности у компьютера.

ИИ как генератор идей. Может ли компьютер оценивать новизну и перспективность идей?

Творческий ИИ как мега-изобретатель будущих технологий

Основные блоки Тrue Мachina™: оболочки технологий, семантический майнер эффектов, графи-ческий синтезатор концепций, оценщик идей, усилители параметров.

Генератор потребностей и бизнес планов для стартапов.

Набор операций True Machina™: генерация новых идей и их оценка, графический синтез новых концепций, пополнение базы знаний.

Участие бесплатное, коkичество мест ограничено.

Подать заявку (в виде краткого резюме), а также получить дополнительную информацию можно по электронной почте predizo.learning@gmail.com. В дополнение к резюме просьба обозначить степень знакомства с темой искусственного интел-лекта.

Старт курса 8 ноября 2017 года.

Время: 19.00 – 21.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.