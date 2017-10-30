MODXpo 2017 – международная конференция MODX разработчиков

MODXpo 2017 - пятая по счету глобальная конференция MODX разработчиков и пользователей этой системы, проводимая раз в 2 года, и в этом году мы ждем порядка 100-150 активных участников MODX сообщества, включая гостей и докладчиков из Нидерландов, Франции, Германии, Великобритании, США, Швейцарии, России, Украины, Литвы и других стран.

С последней конференции в Мюнхене в 2015 году, формат конференции немного изменился и вместо обычных двух дней докладов, первый день MODXpo в Минске будет отведен докладам, как и обычно, а второй день будет целиком посвящен практическим занятиям от авторов с многолетним опытом работы с MODX. Доклады будут посвящены в основном веб-разработке с использованием MODX и разработке самой системы MODX и дополнений для нее. Кроме официальной части планируется и вечер неформального общения, что будет хорошим подспорьем для специалистов обзавестись международными знакомствами, найти новых клиентов и заказчиков, а то и просто друзей.

Организаторы конференции MODXpo 2017 считают своей целью дать возможность встретится и объединить усилия двум крупным сообществам MODX, разделенных сейчас языковым барьером. Поэтому предполагается, что конференция будет проходить на двух языках, английском и русском.

Конференция пройдет 11 и 12 ноября в Минске, по адресу ул. Кирилла и Мефодия, 6, гостичный комплекс "Монастырский".

Стоимость стандартного билета на два полных дня конференции – 99 белорусских рублей. Кроме того, можно приобрести билеты только на первый день с докладами, или только на второй день с практическими воркшопами. Для студентов предусмотрены скидки!

Приобрести билеты можно по ссылке: https://modxpo.modx.by/