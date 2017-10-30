16 ноября в пространстве SPACE состоится первая в Беларуси конференция, посвященная продуктам Atlassian. Atlassian – известная во всем мире компания-разработчик программного обеспечения из Австралии. Более 90 000 компаний используют различные продукты Atlassian: Confluence, Jira, Bitbucket, Trello и многие другие.

StiltSoft – единственный официальный партнер Atlassian в Беларуси. Мы разрабатываем приложения для Confluence, Jira и Bitbucket, чтобы делать работу с этими продуктами еще удобнее и эффективнее. Logitech, Netflix, Tesla Motors, Samsung, Walmart, Red Bull, Disney – эти компании не только предпочитают продукты Atlassian, но и активно используют приложения от StiltSoft.

Вы встретитесь с экспертами Atlassian и самыми яркими представителями IT сообщества Беларуси, которые расскажут вам о продуктах Atlassian и покажут, как решения от Atlassian помогают наладить командную работу.

StiltSoft Atlassian Day - отличная возможность встретить единомышленников, поделиться опытом и просто пообщаться.

Надеемся, что StiltSoft Atlassian Day станет отличным стартом дляформирования сообщества Atlassian в Беларуси!

Участие бесплатное, РЕГИСТРАЦИЯ обязательна. Язык мероприятия - русский.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

17:30-18:00

Регистрация + welcome coffee



18:00-18:10

Немного иноформации о Atlassian и StiltSoft



18:10-18:35

Роман Кириленко, Atlassian Certified Professional, StiltSoft

Сертификация Atlassian: как получить корочку от Atlassian о том, что ты крут



18:35-19:00

Дмитрий Разоренов (Director, Delivery Management), Сергей Сахоненко (Senior Project Manager), Иван Кащенко (Software Engineering Manager), EPAM

Tony Stark’s Approach to Manage Delivery



19:00-19:25

Александр Кузнецов, Co-founder, StiltSoft

Тема уточняется



19:25-19:40

Coffee break



19:40-20:05

Антон Колин, Co-founder, Teamlead

"Наша кухня - Готовим рабочий стол."

Доклад о том, как компания Teamlead 9 лет делает рабочий стол в JIRA Software. Вы увидите примеры рабочих столов, их плюсы и минусы. Антон объяснит, почему они пошли своим путём и научит, как сделать удобный рабочий стол JIRA на каждый день.



20:05-20:30

Максим Кузьмич, Co-founder, StiltSoft

Admin Epic Fails

Развлекательно-образовательный доклад о том, какие трудности встречаются на нелегком пути администратора продуктов Atlassian, и как с этим жить.



20:30-20:40

Подведение итогов встречи



20:50-22:00

After-party (pizza&beer)

Место проведения: Минск, ул. Октябрьская, 16А