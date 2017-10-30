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16 ноября в пространстве SPACE состоится первая в Беларуси конференция, посвященная продуктам Atlassian. Atlassian – известная во всем мире компания-разработчик программного обеспечения из Австралии. Более 90 000 компаний используют различные продукты Atlassian: Confluence, Jira, Bitbucket, Trello и многие другие.
StiltSoft – единственный официальный партнер Atlassian в Беларуси. Мы разрабатываем приложения для Confluence, Jira и Bitbucket, чтобы делать работу с этими продуктами еще удобнее и эффективнее. Logitech, Netflix, Tesla Motors, Samsung, Walmart, Red Bull, Disney – эти компании не только предпочитают продукты Atlassian, но и активно используют приложения от StiltSoft.
Вы встретитесь с экспертами Atlassian и самыми яркими представителями IT сообщества Беларуси, которые расскажут вам о продуктах Atlassian и покажут, как решения от Atlassian помогают наладить командную работу.
StiltSoft Atlassian Day - отличная возможность встретить единомышленников, поделиться опытом и просто пообщаться.
Надеемся, что StiltSoft Atlassian Day станет отличным стартом дляформирования сообщества Atlassian в Беларуси!
Участие бесплатное, РЕГИСТРАЦИЯ обязательна. Язык мероприятия - русский.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
17:30-18:00
Регистрация + welcome coffee
18:00-18:10
Немного иноформации о Atlassian и StiltSoft
18:10-18:35
Роман Кириленко, Atlassian Certified Professional, StiltSoft
Сертификация Atlassian: как получить корочку от Atlassian о том, что ты крут
18:35-19:00
Дмитрий Разоренов (Director, Delivery Management), Сергей Сахоненко (Senior Project Manager), Иван Кащенко (Software Engineering Manager), EPAM
Tony Stark’s Approach to Manage Delivery
19:00-19:25
Александр Кузнецов, Co-founder, StiltSoft
Тема уточняется
19:25-19:40
Coffee break
19:40-20:05
Антон Колин, Co-founder, Teamlead
"Наша кухня - Готовим рабочий стол."
Доклад о том, как компания Teamlead 9 лет делает рабочий стол в JIRA Software. Вы увидите примеры рабочих столов, их плюсы и минусы. Антон объяснит, почему они пошли своим путём и научит, как сделать удобный рабочий стол JIRA на каждый день.
20:05-20:30
Максим Кузьмич, Co-founder, StiltSoft
Admin Epic Fails
Развлекательно-образовательный доклад о том, какие трудности встречаются на нелегком пути администратора продуктов Atlassian, и как с этим жить.
20:30-20:40
Подведение итогов встречи
20:50-22:00
After-party (pizza&beer)
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