Налоги в IT: как с ними обращаться

Приглашаем на бесплатный мастер-класс от Делай Свое Дело.



Кому будет полезно: директорам и предпринимателям, которые работают в IT.

Умение правильно обращаться с налогами - залог финансового успеха компании. На мастер-классе мы ответим на самые базовые и важные вопросы:

1. Какие налоги платят IT-компании и как правильно их рассчитать.

Специально для IT: какие налоги есть, кто и когда их платит, нюансы работы с определенными налогами. Разбор реальных примеров.

2. Что делать, если нет денег на налоги.

Дадим план действий в такой ситуации и расскажем о последствиях.

3. Какие налоги надо платить с корпоративных карт.

Использование корпкарт набирает оборот. Расскажем, что это за инструмент, как им правильно пользоваться и какие риски он в себе несет.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ждем Вас 27 ноября в 18:30 в бизнес-клубе Imaguru. (ул. Фабрициуса, д.4)

Спикер: Маргарита Новосельцева - учредитель бухгалтерских компаний Делай Свое Дело и Райкири. Эксперт-практик в области бухгалтерского и налогового консалтинга с более чем 11-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 140 компаний.