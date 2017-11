IoT Meetup by Microsoft

1 декабря в SPACE состоится IoT meetup. Митап организован при поддержке компании Microsoft.

Приглашаются все, кто только начинает знакомиться с IoT, или уже внедряет IoT в свои проекты.

Участие бесплатное. Заполните регистрационную форму.

Программа:

18:30 Регистрация

19:00 Alexej Sommer – MCP/MCSD and MVP in category Windows Development

Облачные сервисы Azure IoT на примере работы с Arduino

Вы познакомитесь с тем как можно связать плату Arduino с облаком Azure. Как можно считать, сохранить и визуализировать данные. Узнаете какие существуют IoT решения, использующие Azure. Пройдетесь по всем этапам создания типового проекта.

20:00 Cem Kubilay – IoT Sales Specialist, Microsoft

How to implement IoT in real life?

IoT is an important part of Digital Transformation. Implementing IoT became a core part for many industries as we are leading to Industry 4.0. This session is about implementation techniques of Microsoft IoT solution using daily experiences.

21:00 Networking

Митап пройдет в SPACE (ул. Октябрьская 16а).