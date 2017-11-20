F(by) Conference 2017

Дата проведения: 

17.12.2017

Место проведения: 

Платно

17 декабря пройдет 4-я конференция по функциональному программированию – F(by). 

В этом году мы фокусируемся на нескольких языках функционального программирования: Haskell, Elm, Clojure, PureScript, ClojureScript. По многочисленным просьбам мы возвращаем поток, посвященный языку Scala

На наше приглашение выступить с докладом ответили знаменитые контрибьютеры и лидеры функционального программирования: авторы популярных фреймфорков, библиотек и инструментов, а также практики с большим опытом и авторы известных книг. 

На конференции будет представлено 2 вида контента: 
1. практические сессии (включая воркшопы), в ходе которых вы сможете опробовать технологии под руководством менторов;
2. презентации о "внутренностях" технологий и как они влияют на результаты вашей работы. 

Также вы узнаете больше об использовании FP в web, VR и devops, как языки FP могут помочь вам упростить процесс поддержки кода, как разные свойства архитектур Haskell, Clojure, Elm, PureScript влияют на разрабатываемые приложения. Традиционно мы продолжим погружаться в изучение математики в программировании и узнаем больше о теории категорий. 

Подтвержденные спикеры и доклады:

  • Michael Snoyman "What Makes Haskell Unique"
  • Bartosz Milewski "A Crash Course in Category Theory"
  • Zachary Kessin "Elm Make It Amazing with Types" 
  • Denis Shevchenko "The Way to Simplicity: How Haskell Simplifies Code Maintenance" 
  • Jon Pretty
  • Nikolay Kudasov
  • Alejandro Serrano Mena 
  • Oskar Wikstrom  

Билеты уже в продаже.

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