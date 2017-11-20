F(by) Conference 2017

17 декабря пройдет 4-я конференция по функциональному программированию – F(by).



В этом году мы фокусируемся на нескольких языках функционального программирования: Haskell, Elm, Clojure, PureScript, ClojureScript. По многочисленным просьбам мы возвращаем поток, посвященный языку Scala.



На наше приглашение выступить с докладом ответили знаменитые контрибьютеры и лидеры функционального программирования: авторы популярных фреймфорков, библиотек и инструментов, а также практики с большим опытом и авторы известных книг.

На конференции будет представлено 2 вида контента:

1. практические сессии (включая воркшопы), в ходе которых вы сможете опробовать технологии под руководством менторов;

2. презентации о "внутренностях" технологий и как они влияют на результаты вашей работы.

Также вы узнаете больше об использовании FP в web, VR и devops, как языки FP могут помочь вам упростить процесс поддержки кода, как разные свойства архитектур Haskell, Clojure, Elm, PureScript влияют на разрабатываемые приложения. Традиционно мы продолжим погружаться в изучение математики в программировании и узнаем больше о теории категорий.

Подтвержденные спикеры и доклады:

Michael Snoyman "What Makes Haskell Unique"

"What Makes Haskell Unique" Bartosz Milewski "A Crash Course in Category Theory"

"A Crash Course in Category Theory" ​ Zachary Kessin "Elm Make It Amazing with Types"

"Elm Make It Amazing with Types" Denis Shevchenko "The Way to Simplicity: How Haskell Simplifies Code Maintenance"

"The Way to Simplicity: How Haskell Simplifies Code Maintenance" Jon Pretty

Nikolay Kudasov

Alejandro Serrano Mena

Oskar Wikstrom

Билеты уже в продаже.