F(by) Conference 2017

Дата проведения:
Место проведения:
17 декабря пройдет 4-я конференция по функциональному программированию – F(by).
В этом году мы фокусируемся на нескольких языках функционального программирования: Haskell, Elm, Clojure, PureScript, ClojureScript. По многочисленным просьбам мы возвращаем поток, посвященный языку Scala.
На наше приглашение выступить с докладом ответили знаменитые контрибьютеры и лидеры функционального программирования: авторы популярных фреймфорков, библиотек и инструментов, а также практики с большим опытом и авторы известных книг.
На конференции будет представлено 2 вида контента:
1. практические сессии (включая воркшопы), в ходе которых вы сможете опробовать технологии под руководством менторов;
2. презентации о "внутренностях" технологий и как они влияют на результаты вашей работы.
Также вы узнаете больше об использовании FP в web, VR и devops, как языки FP могут помочь вам упростить процесс поддержки кода, как разные свойства архитектур Haskell, Clojure, Elm, PureScript влияют на разрабатываемые приложения. Традиционно мы продолжим погружаться в изучение математики в программировании и узнаем больше о теории категорий.
Подтвержденные спикеры и доклады:
- Michael Snoyman "What Makes Haskell Unique"
- Bartosz Milewski "A Crash Course in Category Theory"
- Zachary Kessin "Elm Make It Amazing with Types"
- Denis Shevchenko "The Way to Simplicity: How Haskell Simplifies Code Maintenance"
- Jon Pretty
- Nikolay Kudasov
- Alejandro Serrano Mena
- Oskar Wikstrom
Добавить комментарий