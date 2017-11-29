Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: «Как удвоить продажи интернет-магазина? От заявки к конверсии!»

Дата проведения:
08.12.2017
Место проведения:
Бесплатно
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Дата: 08.12.2017
Время: 12:00 -16.20
Место проведения: ул. Фабрициуса, 4 (Бизнес-клуб Imaguru, конференц-зал Мадрид)
Формат участия: бесплатно, предварительная регистрация обязательна
Для кого:
- Для предпринимателей и собственников бизнеса.
- Для маркетологов, специализирующихся на направлениях интернет-маркетинга.
- Для владельцев интернет-магазинов, желающих увеличить онлайн-продажи.
На какие вопросы будем отвечать:
- Как без специальных навыков управлять сайтом?
- Как найти баланс между красивым дизайном и функциональностью?
- Как долго ждать первого места в органической выдаче?
- Что выбрать: комплексный интернет-маркетинг или проверенный канал?
- Как инструменты лидогенерации влияют на прибыль компании?
Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.
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