Всебелорусский семинар 1С-Битрикс: «Как удвоить продажи интернет-магазина? От заявки к конверсии!»

Дата проведения: 

08.12.2017

Место проведения: 

Бесплатно

Дата: 08.12.2017

Время: 12:00 -16.20

Место проведения: ул. Фабрициуса, 4 (Бизнес-клуб Imaguru, конференц-зал Мадрид)

Формат участия: бесплатно, предварительная регистрация обязательна

Для кого:

  • Для предпринимателей и собственников бизнеса.
  • Для маркетологов, специализирующихся на направлениях интернет-маркетинга.
  • Для владельцев интернет-магазинов, желающих увеличить онлайн-продажи.

На какие вопросы будем отвечать:

  • Как без специальных навыков управлять сайтом?
  • Как найти баланс между красивым дизайном и функциональностью?
  • Как долго ждать первого места в органической выдаче?
  • Что выбрать: комплексный интернет-маркетинг или проверенный канал?
  • Как инструменты лидогенерации влияют на прибыль компании?

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно по ссылке.

 

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