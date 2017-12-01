Agile Kitchen (Минск) – Agile и HR

Agile больше про людей, чем про процессы. Компании нужны люди, готовые к изменениям, получению обратной связи и ориентированные на результат. Умение находить и удерживать таких людей является ключевой задачей компании, которая ожидает быструю поставку, высокое качество и производительность. Как это реализовать?

Программа конференции:

09:30 — 10:00 Регистрация

10:00 — 10:20 Вступительное слово от организаторов / Иван Селеверстов, Scrumtrek, Иван Спресов, EPAM

10:20 — 11:00 Практики поиска и подбора персонала в М.Видео / Евгений Джамалов, Диана Яковлева, M.Видео

11:00 — 11:40 Обучение-практикум "Development practice for Leaders" / Иван Спресов, Сергей Сергеенко, Epam Systems

11:40 — 11:55 Кофе

11:55 — 12:35 Agile HR / Владимир Горшунов, AgileLab

12:35 — 13:15 Карьера в Agile / Иван Селеверстов, Scrumtrek

13:15 — 14:00 Обед

14:00 — 14:40 Альфа-Перспектива и Alfa-Factory: практика привлечения и онбординга ИТ студентов в холдинге Альфа-Банк / Вадим Мустяца, Альфа-Банк

14:40 — 15:20 "Аудит Agile-практик в рамкам Team Review"/ Ирина Тетерук, Ciklum

15:20 — 15:35 Перерыв

15:35 — 16:15 Канбан в задачах организации / Вадим Зеленцов, IT Academy

16:15 — 16:55 Digital HR / Иван Шкварун, SAP

16:55 — 17:55 Playing Agile

17:55 — 18:10 Закрытие конференции

Регистрация на мероприятие по ссылке

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Минск, ул. Купревича 1/5