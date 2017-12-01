Agile Kitchen (Минск) – Agile и HR

Дата проведения:
Место проведения:
Agile больше про людей, чем про процессы. Компании нужны люди, готовые к изменениям, получению обратной связи и ориентированные на результат. Умение находить и удерживать таких людей является ключевой задачей компании, которая ожидает быструю поставку, высокое качество и производительность. Как это реализовать?
Программа конференции:
09:30 — 10:00 Регистрация
10:00 — 10:20 Вступительное слово от организаторов / Иван Селеверстов, Scrumtrek, Иван Спресов, EPAM
10:20 — 11:00 Практики поиска и подбора персонала в М.Видео / Евгений Джамалов, Диана Яковлева, M.Видео
11:00 — 11:40 Обучение-практикум "Development practice for Leaders" / Иван Спресов, Сергей Сергеенко, Epam Systems
11:40 — 11:55 Кофе
11:55 — 12:35 Agile HR / Владимир Горшунов, AgileLab
12:35 — 13:15 Карьера в Agile / Иван Селеверстов, Scrumtrek
13:15 — 14:00 Обед
14:00 — 14:40 Альфа-Перспектива и Alfa-Factory: практика привлечения и онбординга ИТ студентов в холдинге Альфа-Банк / Вадим Мустяца, Альфа-Банк
14:40 — 15:20 "Аудит Agile-практик в рамкам Team Review"/ Ирина Тетерук, Ciklum
15:20 — 15:35 Перерыв
15:35 — 16:15 Канбан в задачах организации / Вадим Зеленцов, IT Academy
16:15 — 16:55 Digital HR / Иван Шкварун, SAP
16:55 — 17:55 Playing Agile
17:55 — 18:10 Закрытие конференции
Регистрация на мероприятие по ссылке
Добавить комментарий