IoT Talks. Meetup #5. Сети, стандарты, платформы в IoT

7 декабря 2017, в четверг, IoT Belarus Community проводит очередной митап из серии IoT Talks по технологиям Internet of Things.

В программе митапа - следующие выступления:

"Узкополосная сеть Velcom на стандарте NB IoT (Narrow Band Internet of Things), запущенная в коммерческую эксплуатацию в 2017 году: возможности для компаний и инженеров", Михаил Тимонин, Velcom;

Михаил Тимонин, Velcom; Интеграция NB-IoT чипсета. Опыт взаимодействия с Velcom по данной технологии. Алексей Ходаковский, Qulix Systems.

О докладчиках:

Михаил Тимонин - начальник Отдела отраслевых ИТ решений и интернета вещей, Velcom.

Алексей Ходаковский - руководитель направления IoT в компании Qulix Systems, отвечает за разработку и развитие IoT и M2M-решений.

"Реализация IoT-проектов с помощью сервисов Azure и AWS. Сравнительный анализ функциональности", Михаил Ваталев, Klika Tech, LLC.

В ходе доклада Михаил расскажет о разработке IoT-решения на базе Azure и AWS, которое находится в стадии активного развития. Рассмотрит архитектуру продукта и сравнит реализации на обеих облачных платформах, а также кратко рассмотрит возможные изменения архитектуры для новой функциональности. Кроме того, эксперт расскажет об основных нюансах, с которыми команда столкнулась в процессе разработки, о возможных подводных камнях в такого рода проектах.

Михаил Ваталев - full-stack разработчик с более чем 5-летним опытом работы, основная специализация Java/Scala и JS. Начинал свой путь в веб-разработке, а в последнее время переключился на предоставление бизнес-приложений на основе решений Internet of Things (IoT) и различных облачных сервисов (AWS, Azure и др.). Сейчас Михаил работает в R&D отделе компании Klika Tech, LLC.

В программе:

18.30 Приветственный кофе, нетворкинг.

19.00 Выступления. Кофе-пауза (20.00)

21.15 Рабочая встреча организаторов и IoT актива (могут присоединиться все желающие).

Участие - бесплатное, с обязательной предварительной регистрацией.

Место проведения - Центр развития карьеры и бизнеса Profit Space по адресу: Минск, ул. Толстого, 8, Академия ШАГ, конференц-зал (3-й этаж).