Java Professionals Meetup #17

Дата проведения:
26.12.2017
Место проведения:
Бесплатно
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Регистрируйтесь и приходите к в SPACE (ул. Октябрьская 16А) 26-го декабря, в 19:00, расскажем о быстром старте проектов на JHipster и трассировке распределённых приложений.
Программа митапа
- 18:45 – 19:00: Знакомство и приветственный кофе
- 19:00 – 19:30: Николай Ищенко: “JHipster – волшебный пендель вашему проекту”
- 19:30 – 19:40: Кофе-пауза, нетворкинг
- 19:40 – 20:10: Константин Слисенко: “Latency tracing in distributed Java applications”
- 20:10 – 20:20: Кофе-пауза, нетворкинг;
Подробности по ссылке.
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