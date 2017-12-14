Java Professionals Meetup #17

Регистрируйтесь и приходите к в SPACE (ул. Октябрьская 16А) 26-го декабря, в 19:00, расскажем о быстром старте проектов на JHipster и трассировке распределённых приложений.

Программа митапа

18:45 – 19:00: Знакомство и приветственный кофе

19:00 – 19:30: Николай Ищенко: “JHipster – волшебный пендель вашему проекту”

19:30 – 19:40: Кофе-пауза, нетворкинг

19:40 – 20:10: Константин Слисенко: “Latency tracing in distributed Java applications”

20:10 – 20:20: Кофе-пауза, нетворкинг;

Подробности по ссылке.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Октябрьская 16А