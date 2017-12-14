Web Not Bombs × PandaDoc: Open house

Дата проведения: 

21.12.2017

Место проведения: 

Бесплатно

Специально для тех, кто посетил последний Web Not Bombs: Design #7 мы подготовили сюрприз — посещение минского офиса компании PandaDoc Minsk. 

Мы познакомимся с членами дизайн-команды. Ребята расскажут о своем продукте и раскроют некоторые особенности внутренних дизайн процессов. После, мы посмотрим фильм про дизайн или люто угарим под отличный DJ-сет. Что выбрать — определимся на месте! В любом случае — будет круто!

Мест всего 30. Локацию встречи и пароль явки мы сообщим участникам лично.

Оставляйте заявку на участие →
https://goo.gl/d69ikU

p.s. Отбор участников будет проходить только среди посетителейWeb Not Bombs: Design #7.

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