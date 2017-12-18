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COMNEWS приглашает принять участие в крупнейшем ежегодном мероприятии, посвященном развитию рынка телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ - IX Международной конференции «Transport Networks Russia 2018 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ».
Даты и место проведения: 22-23 марта 2018 г., отель «Холидей Инн Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, д. 15).
Transport Networks Russia 2018 это:
- Более 400 делегатов
- Более 60 докладчиков – операторов, регуляторов и поставщиков оборудования и сервисов
- Более 20 экспонентов
- Более 40 инфопартнеров
- Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений деятелей рынка
Ключевые темы Transport Networks Russia 2018:
- Глобальный рынок магистральных транспортных сетей. Перспективы развития
- Новые возможности трансграничных переходов и стыков магистральных сетей
- Оптимизация инфраструктуры, используемой магистральными операторами и совместное строительство и эксплуатация сетей связи в России и СНГ
- Использование инфраструктуры ведомств и корпораций для прокладки новых ВОЛС
- Новые технологии в строительстве магистральных линий
- Возможна ли конкуренция между контент-провайдерами и операторами связи на российском рынке?
- Роль точек обмена трафиком на магистральном рынке
- Рынок «темного волокна» в России. Опыт строительства волоконно-оптических систем с последующей продажей волокон операторам сотовой и фиксированной связи.
Эти и другие вопросы призвана обсудить конференция Transport Networks Russia, которая за последние восемь лет стала основным местом встреч регуляторов и первых лиц операторского бизнеса, трибуной компаний - двигателей технологического прогресса и главных визионеров ИКТ-отрасли.
5 причин посетить Transport Networks Russia 2018:
- Единственное профессиональное мероприятие для участников рынка магистральных сетей в России и СНГ.
- Акцент конференции на актуальные проблемы рынка транзитных сетей.
- Практические аспекты ведения бизнеса в России, СНГ и мире.
- Презентация новейших решений и технологий в области строительства транзитных сетей, их интеграции и виртуализации.
- Отличные возможности для нетворкинга, а также кулуарных встреч и переговоров.
Аудитория конференции: операторы магистральных транспортных сетей, сотовой и фиксированной связи, корпоративных и ведомственных сетей связи, представители научно-исследовательских учреждений, производителей инфраструктурного оборудования, системные интеграторы, консультанты и аналитики рынка, инвестиционные компании, регуляторы отрасли телекоммуникаций и телерадиовещания, деловые и отраслевые СМИ.
С отчетом о конференции TransNet Russia 2017 можно ознакомиться здесь.
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