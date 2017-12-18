Transport Networks Russia 2018 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ

Дата проведения: 

с 22.03.2018 по 23.03.2018

Место проведения: 

Платно

COMNEWS приглашает принять участие в крупнейшем ежегодном мероприятии, посвященном развитию рынка телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ - IX Международной конференции «Transport Networks Russia 2018 - Развитие телекоммуникационных транспортных сетей в России и СНГ».

Даты и место проведения: 22-23 марта 2018 г., отель «Холидей Инн Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, д. 15).

Transport Networks Russia 2018 это:

  • Более 400 делегатов
  • Более 60 докладчиков – операторов, регуляторов и поставщиков оборудования и сервисов
  • Более 20 экспонентов
  • Более 40 инфопартнеров
  • Поддержка ведущих отраслевых ассоциаций и объединений деятелей рынка

Ключевые темы Transport Networks Russia 2018:

  • Глобальный рынок магистральных транспортных сетей. Перспективы развития
  • Новые возможности трансграничных переходов и стыков магистральных сетей
  • Оптимизация инфраструктуры, используемой магистральными операторами и совместное строительство и эксплуатация сетей связи в России и СНГ
  • Использование инфраструктуры ведомств и корпораций для прокладки новых ВОЛС
  • Новые технологии в строительстве магистральных линий
  • Возможна ли конкуренция между контент-провайдерами и операторами связи на российском рынке?
  • Роль точек обмена трафиком на магистральном рынке
  • Рынок «темного волокна» в России. Опыт строительства волоконно-оптических систем с последующей продажей волокон операторам сотовой и фиксированной связи.

Эти и другие вопросы призвана обсудить конференция Transport Networks Russia, которая за последние восемь лет стала основным местом встреч регуляторов и первых лиц операторского бизнеса, трибуной компаний - двигателей технологического прогресса и главных визионеров ИКТ-отрасли.

5 причин посетить Transport Networks Russia 2018:

  • Единственное профессиональное мероприятие для участников рынка магистральных сетей в России и СНГ.
  • Акцент конференции на актуальные проблемы рынка транзитных сетей.
  • Практические аспекты ведения бизнеса в России, СНГ и мире.
  • Презентация новейших решений и технологий в области строительства транзитных сетей,  их интеграции и виртуализации.
  • Отличные возможности для нетворкинга, а также кулуарных встреч и переговоров.

Аудитория конференции: операторы магистральных транспортных сетей, сотовой и фиксированной связи, корпоративных и ведомственных сетей связи,  представители научно-исследовательских учреждений, производителей инфраструктурного оборудования, системные интеграторы, консультанты и аналитики рынка, инвестиционные компании, регуляторы отрасли телекоммуникаций и телерадиовещания, деловые и отраслевые СМИ.
С отчетом о конференции TransNet Russia 2017 можно ознакомиться здесь.

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