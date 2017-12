Voxxed Days проходят по всему миру с 2015 года с целью развития и укрепления технологических комьюнити. Будучи частью глобального бренда конференций Devoxx, в каждом новом городе приобретают неповторимый местный колорит. Это платформа для обмена знаниями с акцентом на контент высокого качества и интересные для разработчиков темы и треки.

Салоники, Цюрих, Вена, Бухарест, Мельбурн, Сингапур и многие другие города уже стали частью движения.

26 мая 2018 года в Минске соберутся JAVA рок-звезды, чтобы представить взрывные темы, от которых стынет кровь у гиков по всему миру.

Откроет конференцию спикер Венкат Субраманьян. Основатель Agile Developer, Inc., создатель agilelearner.com и профессор Университета Хьюстона (the University of Houston), доктор Венкат Субраманьян тренировал и был ментором у тысяч разработчиков в США, Канаде, Европе и Азии. Постоянный участник международных конференций и автор книг(.NET Gotchas (O'Reilly), Programming Groovy (Pragmatic Bookshelf), «Practices of an Agile Developer» (Pragmatic Bookshelf).

Пока 20+ спикеров вселенной JAVA собираются появится в наших анонсах, вы уже можете купить blind birds билеты на сайте Voxxed Days Minsk.

Дата: 26 мая 2018

Время: 9:00-20:00 Место проведения: г. Минск, Mariott Hotel, пр. Победителей, 20