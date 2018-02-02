Бесплатная лекция "Искусственный интеллект — будущее или настоящее?"

Дата проведения:
24.02.2018
Место проведения:
Бесплатно
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Мероприятие будет полезно всем, кто хочет расширить свои знания в области искусственного интеллекта, узнать больше о нейронных сетях и машинном обучении.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
Machine Learning
- Что такое машинное обучение и как оно работает
- Искусственный интеллект
- Сферы применения и направления развития
- Нейронные сети
- Как устроен простейший нейрон. Что общего между искусственным
- и реальным нейроном. Сверточные нейронные сети, как аналог зрительной коры головного мозга для распознавания изображений
- Перспективы и тенденции развития
- искусственного интеллекта
- Каким станет искусственный интеллект будущего.
- Какие специалисты будут востребованы на рынке труда
- Ответы на вопросы
СПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ: Богдан Козловский. Практикующий разработчик нейронных сетей c опытом в обработке данных методами машинного обучения. Опыт в сфере IT — более 2 лет.
Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.
Комментарии
Чёт не внушаит. ) Но журналистам и проч. д.б. полезно. )
Конечно, не корифеям от энергетики же про это нудятину слушать. Интербейз форевер, лол.
Не, он платный. Ваще ИИ, как ни крути, опирается на некую БД/БЗ. Слабый ИИ мона и на майэскюель замутить.
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