Бесплатная лекция "Искусственный интеллект — будущее или настоящее?"

Дата проведения: 

24.02.2018

Место проведения: 

Бесплатно

Мероприятие будет полезно всем, кто хочет расширить свои знания в области искусственного интеллекта, узнать больше о нейронных сетях и машинном обучении.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Machine Learning

  • Что такое машинное обучение и как оно работает
  • Искусственный интеллект
  • Сферы применения и направления развития
  • Нейронные сети
  • Как устроен простейший нейрон. Что общего между искусственным
  • и реальным нейроном. Сверточные нейронные сети, как аналог зрительной коры головного мозга для распознавания изображений
  • Перспективы и тенденции развития 
  • искусственного интеллекта
  • Каким станет искусственный интеллект будущего. 
  • Какие специалисты будут востребованы на рынке труда
  • Ответы на вопросы

СПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ: Богдан Козловский. Практикующий разработчик нейронных сетей c опытом в обработке данных методами машинного обучения. Опыт в сфере IT — более 2 лет.

Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Опыт -- более 2 лет

Чёт не внушаит. ) Но журналистам и проч. д.б. полезно. )

-2
Аватар пользователя mental

mental

Конечно, не корифеям от энергетики же про это нудятину слушать. Интербейз форевер, лол.

-1
Аватар пользователя mike

mike

Интербейз форевер, лол.

Не, он платный. smiley Ваще ИИ, как ни крути, опирается на некую БД/БЗ. Слабый ИИ мона и на майэскюель замутить.laugh

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