Бесплатная лекция "Искусственный интеллект — будущее или настоящее?"

Мероприятие будет полезно всем, кто хочет расширить свои знания в области искусственного интеллекта, узнать больше о нейронных сетях и машинном обучении.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Machine Learning

Что такое машинное обучение и как оно работает

Искусственный интеллект

Сферы применения и направления развития

Нейронные сети

Как устроен простейший нейрон. Что общего между искусственным

и реальным нейроном. Сверточные нейронные сети, как аналог зрительной коры головного мозга для распознавания изображений

Перспективы и тенденции развития

искусственного интеллекта

Каким станет искусственный интеллект будущего.

Какие специалисты будут востребованы на рынке труда

Ответы на вопросы

СПИКЕР МЕРОПРИЯТИЯ: Богдан Козловский. Практикующий разработчик нейронных сетей c опытом в обработке данных методами машинного обучения. Опыт в сфере IT — более 2 лет.

Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.