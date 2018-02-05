24-25 февраля Social Weekend приглашает социальных предпринимателей, IT-специалистов, маркетологов и просто неравнодушных людей поучаствовать в Хакатоне, где они смогут совместно реализовывать свои идеи и получить приз на дальнейшую реализацию (5000+ BYN).



Цель Хакатона - придумать и попробовать быстро сделать уникальные для Беларуси проекты и полезные обществу решения для последующего внедрения по всей стране. Притом это могут быть и коммерческие решения! Максимальная общественная польза - вот критерий.



Предыдущий Хакатон Social Weekend собрал более 300 участников, 60 команд и 87 питчей. Он вновь стал одними из крупнейших вообще и самым большим социальным не только в Беларуси. Были и офлайновые региональные проекты, и VR- и блокчейн-проекты на благо общества.



На Хакатон мы очень-очень приглашаем:

- авторов проектов;

- дизайнеров;

- программистов;

- маркетологов;

- и всех, кто обладает специализированными знаниями и готов помочь социальным проектам стать круче и масштабнее.



Регистрация на участие: https://goo.gl/forms/a0Y3FPIbkZ2mD1Wn2



Участвуя в хакатоне вы сможете:

- послушать мнения умных людей, уже достигших результатов в бизнесе и нашедших время для социальных проектов;

- познакомиться с единомышленниками и лучшими экспертами отрасли, получить от них фитбэк;

- прокачать идею на мастер-классах и международных skype-calls;

- создать команду мечты и наконец-то попробовать реализовать свою идею;

- получить часть призового фонда Хакатона (5000 BYN от Юрия Мельничека и Юрия Зиссера) на реализацию проекта, подарки от Партнеров и напрямую попасть в основной трек обучения конкурса Social Weekend.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Фабрициуса 4 (IMAGURU)