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24-25 февраля Social Weekend приглашает социальных предпринимателей, IT-специалистов, маркетологов и просто неравнодушных людей поучаствовать в Хакатоне, где они смогут совместно реализовывать свои идеи и получить приз на дальнейшую реализацию (5000+ BYN).
Цель Хакатона - придумать и попробовать быстро сделать уникальные для Беларуси проекты и полезные обществу решения для последующего внедрения по всей стране. Притом это могут быть и коммерческие решения! Максимальная общественная польза - вот критерий.
Предыдущий Хакатон Social Weekend собрал более 300 участников, 60 команд и 87 питчей. Он вновь стал одними из крупнейших вообще и самым большим социальным не только в Беларуси. Были и офлайновые региональные проекты, и VR- и блокчейн-проекты на благо общества.
На Хакатон мы очень-очень приглашаем:
- авторов проектов;
- дизайнеров;
- программистов;
- маркетологов;
- и всех, кто обладает специализированными знаниями и готов помочь социальным проектам стать круче и масштабнее.
Регистрация на участие: https://goo.gl/forms/a0Y3FPIbkZ2mD1Wn2
Участвуя в хакатоне вы сможете:
- послушать мнения умных людей, уже достигших результатов в бизнесе и нашедших время для социальных проектов;
- познакомиться с единомышленниками и лучшими экспертами отрасли, получить от них фитбэк;
- прокачать идею на мастер-классах и международных skype-calls;
- создать команду мечты и наконец-то попробовать реализовать свою идею;
- получить часть призового фонда Хакатона (5000 BYN от Юрия Мельничека и Юрия Зиссера) на реализацию проекта, подарки от Партнеров и напрямую попасть в основной трек обучения конкурса Social Weekend.
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