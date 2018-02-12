Imaguru Startup Hub приглашает на февральскую встречу в рамках проекта «How to?».

Спикером выступит Андрей Цыган, управляющий консалтинговой компанией «Изи Штандарт» и CEO CertChain.

Тема встречи: Как запустить стартап внутри компании.

Андрей в своем активе имеет работу в Холдинге «БДК» в должности заместителя директора по внешнеэкономической деятельности, руководство отделами маркетинга и продаж. C 2012 года занимался консультированием крупных компаний по вопросам автоматизации, внедрил систему «бережливого» производства. В 2014 году основал компанию ООО «Изи Штандарт».

В 2017 основал CertChain, сервис сертификации на технологии блокчейн. Проект создан для защиты бизнеса, правительства и потребителя от поддельных поставщиков, предоставляя надежную и безопасную систему сертификации.

Проект CertChain стал победителем в номинации «Стартап для Ethereum» первого Imaguru Blockchain Hackathon.

Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации. Подтверждение регистрации надо будет показать на входе организаторам.

Место проведения: Минск, ул. Фабрициуса, 4

Время: 18:30 - 21:00