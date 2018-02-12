Дата проведения:
Место проведения:
Imaguru Startup Hub приглашает на февральскую встречу в рамках проекта «How to?».
Спикером выступит Андрей Цыган, управляющий консалтинговой компанией «Изи Штандарт» и CEO CertChain.
Тема встречи: Как запустить стартап внутри компании.
Андрей в своем активе имеет работу в Холдинге «БДК» в должности заместителя директора по внешнеэкономической деятельности, руководство отделами маркетинга и продаж. C 2012 года занимался консультированием крупных компаний по вопросам автоматизации, внедрил систему «бережливого» производства. В 2014 году основал компанию ООО «Изи Штандарт».
В 2017 основал CertChain, сервис сертификации на технологии блокчейн. Проект создан для защиты бизнеса, правительства и потребителя от поддельных поставщиков, предоставляя надежную и безопасную систему сертификации.
Проект CertChain стал победителем в номинации «Стартап для Ethereum» первого Imaguru Blockchain Hackathon.
Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации. Подтверждение регистрации надо будет показать на входе организаторам.
Место проведения: Минск, ул. Фабрициуса, 4
Время: 18:30 - 21:00
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