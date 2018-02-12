byGIS Meetup #6

28 февраля сообщество byGIS собирается на 6-й митап. Встреча пройдет на площадке SPACE.

Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь по ссылке.

Программа митапа:

ГИС, гос и highload: почему всё так, Алексей Яскевич.

Алексей расскажет, как в государственных организациях делаются, финансируются и совершенствуются цифровые проекты и хорошо ли, когда они становятся популярны и востребованы. Объяснит, как происходит обмен данными между различными официальными органами и исследовательскими центрами и рассмотрит реальный кейс создания геосервиса «Дапаможнік па паселішчах и прозвішчах».

Геокодирование. Как из адреса получить координату и наоборот, Лев Драгунов.

Геокодирование – одна из основных задач картографии. Ещё до появления компьютеров почтальонам нужно было доставлять письма по текстовому адресу. Но что делать, если появилась задача перевода текста в координаты? Можно ли обойтись силами свободного ПО? Почему одного адреса зачастую оказывается мало? Лев расскажет, как на эти вопросы ответили в Juno.

Привязка спутниковых снимков, карт и растров всего-всего-всего «для чайников», Сергей Куцук

У вас есть растры, редкие аэрофотоснимки или карты, которые хочется использовать для просмотра в своей ГИС? И вы решили их привязать к вашим векторным данным «максимально точно»? Сергей рассмотрит самые наболевшие темы:

- «Где же ты это взял?!»

- Немного сесть и спланировать, а не как всегда

- N типичных ошибок, или «Ай, это же очевидно!»

Дата: 28 февраля. Начало регистрации 18.30, начало докладов 19.00.

Место проведения: SPACE, ул. Октябрьская, 16а.