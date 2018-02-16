GDG Minsk February Meetup

26 февраля на площадке SPACE состоится февральский митап сообщества GDG Minsk.

Участие бесплатное по регистрации.

Программа митапа:

Conductor vs Fragments, Константин Федорец, Android developer, Apalon

Conductor – это фреймворк для создания view-based приложений на Android. Константин расскажет, чем он отличается от фрагментов, каковы его основные особенности, фишки, плюсы и минусы.

Yet another M.. topic – Intro to MVI, Павел Щегельский, Android Developer, Apalon

Павел рассмотрит на примере basic application, как можно построить приложение по этому принципу. Расскажет о плюсах, минусах и особенностях этого подхода. Желательна Rx подготовка на базовом уровне.

Дата: 26 февраля. Начало регистрации 18.30, начало докладов 19.00.

Место проведения: SPACE, ул. Октябрьская, 16а.

Стоимость участия: бесплатно