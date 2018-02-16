От Джуна к Лиду. Коммуникативные навыки в ИТ

Дата проведения:
26.02.2018
Место проведения:
Бесплатно
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На тренинге тебе покажут упражнения, позволяющие оценить текущий уровень социальных навыков, так же важных для развитии карьеры в сфере IT, увидеть и исправить свои ошибки, а также сделать выводы и наметить пути для дальнейшего развития.
Думаешь, чтобы быть профессионалом в сфере ИT, тебе не нужно развивать навыки общения с людьми?
Но научное исследование, проведенное при поддержке Института психологии БГПУ и Образовательного центра Парка Высоких Технологий выявило зависимость профессиональной успешности и уровня развития коммуникативных навыков специалиста.
Приглашаем всех желающих посетить бесплатный тренинг с Яном Агеенко, преподавателем Парка Высоких Технологий.
На тренинге тебе покажут упражнения, позволяющие оценить текущий уровень социальных навыков, так же важных для развитии карьеры в сфере IT, увидеть и исправить свои ошибки, а также сделать выводы и наметить пути для дальнейшего развития.
Вход бесплатный, регистрация обязательна.
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