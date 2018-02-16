QA-конференция COMAQA

Дата проведения:
с 10.03.2018 по 11.03.2018
Место проведения:
Платно
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10-11 марта в Минске сообщество COMAQA.BY проведет большую конференцию выходного дня COMAQA Spring 2018, посвященную вопросам ручного и автоматизированного тестирования, DevOps, разработки в контексте автоматизации и менеджмента в тестировании.
Спикеры из ведущих IT-компаний Швеции, Германии, Финляндии, Ирландии, России и Беларуси соберутся вместе, чтобы рассказать о своем опыте в тестировании и управлении, поделиться личными практическими “секретами” и наработками.
Мы подготовили для вас:
- 16 докладов в первый день конференции от профессионалов-практиков;
- Видеотрансляцию докладов для тех, кто захочет присоединиться удаленно;
- 3 потока мастер-классов во второй день конференции;
- After-party и инфраструктуру для неформального общения со спикерами и нетворкинга;
- Сувениры от организаторов и партнеров конференции.
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