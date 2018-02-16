QA-конференция COMAQA

Дата проведения: 

с 10.03.2018 по 11.03.2018

Место проведения: 

Платно

10-11 марта в Минске сообщество COMAQA.BY проведет большую конференцию выходного дня COMAQA Spring 2018, посвященную вопросам ручного и автоматизированного тестирования, DevOps, разработки в контексте автоматизации и менеджмента в тестировании.

Спикеры из ведущих IT-компаний Швеции, Германии, Финляндии, Ирландии, России и Беларуси соберутся вместе, чтобы рассказать о своем опыте в тестировании и управлении, поделиться личными практическими “секретами” и наработками.

Мы подготовили для вас:

  • 16 докладов в первый день конференции от профессионалов-практиков;
  • Видеотрансляцию докладов для тех, кто захочет присоединиться удаленно;
  • 3 потока мастер-классов во второй день конференции;
  • After-party и инфраструктуру для неформального общения со спикерами и нетворкинга;
  • Сувениры от организаторов и партнеров конференции.

Стоимость участия: 20-200 BYN

Место проведения: Минск, г. Минск, ул. Октябрьская, 16А корп.3

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