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Ивенты, посвященные женскому предпринимательству в IT – Women IT Week. Это недельный интенсив, состоящий из мастер-классов, лекций и дискуссий различных форматов:
- Лекции длительностью в 1,5 часа с Q&A
- Групповое обсуждение с участием 3+ спикеров
- Интервью со спикерами
- TED формат
Мероприятия будут интересны девушкам и женщинам, которые хотят начать карьеру в IT, научиться управлять IT-проектами или организовать свой бизнес. А так же для женщин уже работающих в этой сфере, амбициозных, желающих двигаться вперед и добиваться успеха.Мы будем рады видеть на нашем мероприятии и мужчин.
Мероприятия проходят при поддержке USAID Belarus.
Программа:
19 марта, 19:00 Changing Your Career on Monday | WITW
Лекция в формате TED о начале карьеры в IT: уже состоявшиеся в IT –бизнесе женщины расскажут об этапах своей карьеры, достижениях и планах, дадут дельные советы о старте бизнеса в IT.
Язык – английский, русский.
20 марта, 11:00 Women Taking the Lead | WITW
Лекция за чашкой чая с ведущими игроками (женщинами) IT экосистемы Беларуси и не только.
21 марта, 19.00 Women’s Leadership | WITW
Дискуссия о женском лидерстве в IT. Наша гостья – Marine Aubin, Co-founder & COO at Carbon Leadership расскажет, как развить лидерские качества и презентует свою книгу Carbon Leadership book.
22 марта, 19:00 Coding Academy Presents | WITW
Мастер-класс «Основы управления IT-проектами». Преподаватель – ЕвгенийКульпекша, Klika Tech, LLC.
Мастер-класс «Основные этапы построения своего IT-бизнеса». Преподаватель – Виктория Крукович, компания TriveraGroup.
23 марта, 19:00 Women Taking the Lead | WITW
Панельная дискуссия руководителей и экспертов в сфере IT о возможности женского лидерства в IT-бизнесе. Мы так же ожидаем тайного гостя-мужчину, который в конце дискуссии поделится своим мнением.
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