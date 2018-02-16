Women IT Week

Дата проведения: 

с 19.03.2018 по 23.03.2018

Место проведения: 

Бесплатно

Ивенты, посвященные женскому предпринимательству в IT – Women IT Week. Это недельный интенсив, состоящий из мастер-классов, лекций и дискуссий различных форматов:

  • Лекции длительностью в 1,5 часа с Q&A
  • Групповое обсуждение с участием 3+ спикеров
  • Интервью со спикерами
  • TED формат

Мероприятия будут интересны девушкам и женщинам, которые хотят начать карьеру в IT,  научиться управлять IT-проектами или организовать свой бизнес. А так же для женщин уже работающих в этой сфере, амбициозных, желающих двигаться вперед и добиваться успеха.Мы будем рады видеть на нашем мероприятии и мужчин.
Мероприятия проходят при поддержке USAID Belarus.

Программа: 

19 марта, 19:00 Changing Your Career on Monday | WITW 
Лекция в формате TED о начале карьеры в IT: уже состоявшиеся в IT –бизнесе женщины расскажут об этапах своей карьеры, достижениях и планах, дадут дельные советы о старте бизнеса в IT.
Язык – английский, русский.

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20 марта, 11:00 Women Taking the Lead | WITW 
Лекция за чашкой чая с ведущими игроками (женщинами) IT экосистемы Беларуси и не только.

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21 марта, 19.00 Women’s Leadership | WITW 
Дискуссия о женском лидерстве в IT. Наша гостья – Marine Aubin, Co-founder & COO at Carbon Leadership расскажет, как развить лидерские качества и презентует свою книгу Carbon Leadership book.

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22 марта, 19:00  Coding Academy Presents  | WITW 
Мастер-класс «Основы управления IT-проектами». Преподаватель – ЕвгенийКульпекша, Klika Tech, LLC.

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Мастер-класс «Основные этапы построения своего IT-бизнеса». Преподаватель – Виктория Крукович, компания TriveraGroup.

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23 марта, 19:00  Women Taking the Lead | WITW 
Панельная дискуссия  руководителей и экспертов в сфере IT о возможности женского лидерства в IT-бизнесе. Мы так же ожидаем тайного гостя-мужчину, который в конце дискуссии поделится своим мнением.

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Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Фабрициуса, 4

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