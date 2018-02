Ивенты, посвященные женскому предпринимательству в IT – Women IT Week. Это недельный интенсив, состоящий из мастер-классов, лекций и дискуссий различных форматов:

Лекции длительностью в 1,5 часа с Q&A

Групповое обсуждение с участием 3+ спикеров

Интервью со спикерами

TED формат

Мероприятия будут интересны девушкам и женщинам, которые хотят начать карьеру в IT, научиться управлять IT-проектами или организовать свой бизнес. А так же для женщин уже работающих в этой сфере, амбициозных, желающих двигаться вперед и добиваться успеха.Мы будем рады видеть на нашем мероприятии и мужчин.

Мероприятия проходят при поддержке USAID Belarus.

Программа:

19 марта, 19:00 Changing Your Career on Monday | WITW

Лекция в формате TED о начале карьеры в IT: уже состоявшиеся в IT –бизнесе женщины расскажут об этапах своей карьеры, достижениях и планах, дадут дельные советы о старте бизнеса в IT.

Язык – английский, русский.

Регистрация

20 марта, 11:00 Women Taking the Lead | WITW

Лекция за чашкой чая с ведущими игроками (женщинами) IT экосистемы Беларуси и не только.

Регистрация

21 марта, 19.00 Women’s Leadership | WITW

Дискуссия о женском лидерстве в IT. Наша гостья – Marine Aubin, Co-founder & COO at Carbon Leadership расскажет, как развить лидерские качества и презентует свою книгу Carbon Leadership book.

Регистрация

22 марта, 19:00 Coding Academy Presents | WITW

Мастер-класс «Основы управления IT-проектами». Преподаватель – ЕвгенийКульпекша, Klika Tech, LLC.

Регистрация

Мастер-класс «Основные этапы построения своего IT-бизнеса». Преподаватель – Виктория Крукович, компания TriveraGroup.

Регистрация

23 марта, 19:00 Women Taking the Lead | WITW

Панельная дискуссия руководителей и экспертов в сфере IT о возможности женского лидерства в IT-бизнесе. Мы так же ожидаем тайного гостя-мужчину, который в конце дискуссии поделится своим мнением.

Регистрация