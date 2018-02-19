IT Spring Conference 2018

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5 апреля в седьмой раз пройдет конференция IT Spring. В этом году главной темой станет Декрет №8 «О развитии цифровой экономики». Поговорим об изменениях в законодательстве, которые способствуют ведению технологического бизнеса в Беларуси: крипторегулирование и легализация оперирования криптовалютами, создание условий для привлечения в страну зарубежного бизнеса, капитала.
Традиционно в программе конференции доклады о том, как с помощью Agile подходов быстро адаптироваться отдельным командам и целым компаниям к изменениям внешней среды.
Декрет вступает в силу 28 марта. Новый документ создает законодательную базу для открытия локальных фондов, привлечения и управления иностранными инвестициями, открытия R&D зарубежных технологических компаний.
5 апреля ответим на вопрос, как Декрет может стать полезен именно вашему бизнесу.
На конференции соберется более 30 спикеров – юристы, представители власти, владельцы и руководители бизнеса,проектные и продуктовые менеджеры.
Вас ждет главный доклад с комментариями по законодательству от компании REVERA, панельные дискуссии с открытым микрофоном и 3 потока докладов:
- Crypto: крипторегулирование; как структурировать криптобизнес в Беларуси; кейсы ICO, в том числе беларусского; майнинг как бизнес и др.
- Business Development: как использовать инструменты английского права для мотивации и привлечения сотрудников; организация продаж; как оптимизировать бизнес-процессы с помощью блокчейн-технологии; как Декрет повлияет на привлечение инвестиций и др.
- Business Agility: Agile-трансформация компаний и отдельных подразделений, Agile-контракты, Agile-лидерство и т.д.
Уже подтвержденные спикеры:
- Елена Мурашко, партнер юридической компании REVERA, руководитель корпоративной практики;
- Андрей Ермоленко, руководитель корпоративной и инвестиционной практики Wargaming Group Limited.
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