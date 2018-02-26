27 февраля в Минске пройдет конференция, посвященная криптовалютам, ICO и блокчейн-разработкам, – Blockchain & Bitcoin Conference Belarus. В ней примут участие эксперты из стран СНГ и Европы. Аудиторию составят основатели блокчейн-стартапов, инвесторы, предприниматели, трейдеры, а также маркетологи и юристы, специализирующиеся на криптоиндустрии.

Участие в конференции уже подтвердили шесть экспертов из Украины, Беларуси и России.

Денис Лавникевич, сооснователь первой белорусской криптовалюты Талер (TLR), разберет практический кейс по созданию национальной цифровой валюты.

Игорь Порох, онлайн-предприниматель, аналитик и трейдер в iTuber, расскажет о специфике работы трейдера на рынке криптовалют.

Владимир Попов, автор книги «ICO: сущность, проблемы, закон», расскажет о токенизации экономики: какие процесс происходят сегодня и что ожидается в будущем.

Также на конференции выступят Илья Егоров, основатель маркетингового агентства «Русмаркетинг», и Александр Беспалов, сооснователь и гендиректор в блокчейн-проекте BeEasy.

В ходе конференции состоится дискуссионная панель, где эксперты обсудят актуальный вопрос: «Станет ли Беларусь славянским крипто-Сингапуром?» В обсуждении примет участие Ярослав Романчук, экономист, политик и руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса.

Также на площадке мероприятия будет организована демозона, где белорусские и зарубежные компании представят разработки на блокчейне и оборудование для криптоиндустрии.

Участники конференции получат широкие возможности для делового общения. Стартапы смогут найти инвесторов или партнеров для коллабораций, а молодые специалисты – задать вопросы экспертам.

Blockchain & Bitcoin Conference Belarus – мероприятие международной ивент-компании Smile-Expo.