ИТ-конференция «Стачка-2018»

6-7 апреля 2018 г. в г. Ульяновске состоится Международная IT-конференция Стачка, которая в седьмой раз соберет самых продвинутых представителей IT-сообщества на площадке Ленинского мемориала.

Стачка – это крупнейшая образовательная площадка в IT. Она объединяет собственников бизнеса, топ-менеджеров, руководителей, экспертов в различных сферах информационных технологий со всего мира, а также студентов и школьников, желающих получить знания из первых рук и повысить свой уровень компетенций.

6-7 апреля, Ульяновск, Ленинский мемориал.

2 дня, 7 залов, 100 экспертов.

«Разработка», «Digital-маркетинг», «Бизнес» и «Тренды».

Полезные кейсы, отличные люди, нетворкинг и проверенные эксперты, с которыми можно обсудить тренды и технологии.

На конференции вы увидите профессионалов IT-индустрии: Артура Гайнуллина из Cryptograph, создателя сервиса Unlock-Team Евгения Казаева, Андрея Волгина из EQS Group и генерального директора «Синий Муравей» Ивана Куксина. Для контент-менеджеров, smm-специалистов и маркетологов выступит редактор одной из ключевых соцсетей Павел Федоров, а для всех участников секции «Бизнес» — Agile Coach Райффайзенбанка Алексей Дерюшкин.

О Стачке говорят:

Андрей Терехов, генеральный директор Ruward: «Это, конечно, уникальное мероприятие, подобного которому я не видел ни в одном городе России. Посещение «Стачки» дает возможность для представителей бизнеса, агентств и просто молодежи из региона получить опыт из первых уст ведущих экспертов мира высоких технологий».

Сергей Рязанский, космонавт-испытатель «Роскосмос»: «Сейчас, когда за информационными технологиями не только настоящее, но и будущее, общение со специалистами этой отрасли кажется мне наиболее важным. На нашей станции ИТ развивается бешеными темпами, и я уверен, что мы не сможем обойтись без знаний и опыта этих специалистов в полетах к самым дальним уголкам нашей Вселенной».

Ключевая польза «Стачки-2018»:

Рабочие кейсы от профессионалов IT-индустрии.

Нетворкинг и ценные советы от коллег.

Шанс попасть на работу или стажировку в крупнейшие IT-проекты страны.

Возможность найти бизнес-партнеров и собрать команду.

Соцсети Стачки:

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