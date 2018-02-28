Open Data Science March Meetup

Популярность глубоких нейронных сетей приводит к тому, что новички в компьютерном зрении могут и не догадываться о более простых алгоритмах. В своем докладе Дмитрий проведет параллели между "классическими" и "модными" подходами.

Каggle Camera Model Identification: как оверфитнуться на LB, Евгений Бабахин, Data Scientist @Profitero

Как получить золотую медаль в deep learning соревновании на Kaggle? Из-за чего можно опуститься с четвертого на девятое место на лидерборде? Всегда ли много данных - это хорошо? Ответы на эти и другие вопросы в докладе Евгения.