Open Data Science March Meetup

Дата проведения: 

07.03.2018

Место проведения: 

Бесплатно

7 марта на площадке SPACE состоится митап ODS сообщества. Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь по ссылке.

Программа митапа:

  • CV без DL: деды обучали, Дмитрий Пранчук, CV engineer @WANNABY 

    Популярность глубоких нейронных сетей приводит к тому, что новички в компьютерном зрении могут и не догадываться о более простых алгоритмах. В своем докладе Дмитрий проведет параллели между "классическими" и "модными" подходами.

  • Каggle Camera Model Identification: как оверфитнуться на LB, Евгений Бабахин, Data Scientist @Profitero 

    Как получить золотую медаль в deep learning соревновании на Kaggle? Из-за чего можно опуститься с четвертого на девятое место на лидерборде? Всегда ли много данных - это хорошо? Ответы на эти и другие вопросы в докладе Евгения.

Начало регистрации 18.30, начало докладов 19.00.

Место проведения: SPACE, ул. Октябрьская, 16а.

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