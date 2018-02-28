Open Data Science March Meetup

Дата проведения:
Место проведения:
7 марта на площадке SPACE состоится митап ODS сообщества. Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь по ссылке.
Программа митапа:
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CV без DL: деды обучали, Дмитрий Пранчук, CV engineer @WANNABY
Популярность глубоких нейронных сетей приводит к тому, что новички в компьютерном зрении могут и не догадываться о более простых алгоритмах. В своем докладе Дмитрий проведет параллели между "классическими" и "модными" подходами.
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Каggle Camera Model Identification: как оверфитнуться на LB, Евгений Бабахин, Data Scientist @Profitero
Как получить золотую медаль в deep learning соревновании на Kaggle? Из-за чего можно опуститься с четвертого на девятое место на лидерборде? Всегда ли много данных - это хорошо? Ответы на эти и другие вопросы в докладе Евгения.
Начало регистрации 18.30, начало докладов 19.00.
Место проведения: SPACE, ул. Октябрьская, 16а.
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