C++ CoreHard Spring 2018 Conference – 8-я международная конференция для C++ разработчиков.

Поговорим о C++11/14/17 и стандартизации, STL, Boost, докеризации сборок, С++ для веб, геймдеве, кодогенерации, статическом анализе, профайлинге, перехвате функций под Windows и не только.

Ключевые докладчики — члены Комитета Стандартизации С++ — Антон Полухин, Nicolai Josuttis (рабочая группа WG21) и Wouter van Ooijen (рабочая группа SG14). 15 докладчиков, 3 потока докладов, выделенный день мастер-классов (8 апреля).

Детали и билеты на сайте конференции: http://conference.corehard.by/

Стоимость участия: 100 BYN

Место проведения: Минск, просп. Газеты Правда, 11