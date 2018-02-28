Дата проведения:
с 07.04.2018 по 08.04.2018
Место проведения:
Платно
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C++ CoreHard Spring 2018 Conference – 8-я международная конференция для C++ разработчиков.
Поговорим о C++11/14/17 и стандартизации, STL, Boost, докеризации сборок, С++ для веб, геймдеве, кодогенерации, статическом анализе, профайлинге, перехвате функций под Windows и не только.
Ключевые докладчики — члены Комитета Стандартизации С++ — Антон Полухин, Nicolai Josuttis (рабочая группа WG21) и Wouter van Ooijen (рабочая группа SG14). 15 докладчиков, 3 потока докладов, выделенный день мастер-классов (8 апреля).
Детали и билеты на сайте конференции: http://conference.corehard.by/
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