Встреча BVenture: практика Европейского банка реконструкций и развития в поддержке стартапов

7 марта в Imaguru: Бизнес-Клуб/Startup Hub Бахром Ибрагимов, руководитель инвестиционной программы венчурного капитала ЕБРР, поделится своим опытом в области успешного инвестирования в стартапы.

Тема встречи: «Практика Европейского банка реконструкций и развития в поддержке стартапов».

Ранее Бахром, в качестве учредительного директора Virgin Green Fund и инвестиционного директора TLcom Capital, отвечал за инвестирование в европейские и американские технологические компании.

Бахром также был финансовым директором и заместителем директора по планированию и анализу в Virgin Media. Он начал свою карьеру в качестве инвестиционного банкира в Cowen & Co и CSFB/DLJ. Бахром обладает двумя магистерскими степенями по академической стипендии в Лондонской школе экономики и Кембриджского университета, и степенью бакалавра с отличием от Ташкентского государственного технического университета в Узбекистане.

Приглашаются стартапы, представителей банков, профессионалов в области политики, предпринимателей, бизнес ангелов, инвесторов, профессионалов в области финансов, венчурного капитала и инвестиций.

Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации. Зарегистрированным участникам будет выслано подтверждение.

Место проведения: Минск, ул. Фабрициуса, 4