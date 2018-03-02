Тренинг «Продуктовое мышление для аутсорсинговых компаний»

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Как развить продуктовое мышление у аутсорсной команды, лучше понимать и развивать идеи заказчика или вырасти в продуктовую компанию – этому вы научитесь, присоединившись к тренингу.
Методологии, которые применяются в продуктовой разработке довольно универсальны для любого бизнеса.
Они помогают подумать над 2 вопросами:
- будет ли кто-то платить за то, что мы предлагаем;
- насколько верны наши предположения о будущих пользователях.
Регистрация на участие в тренинге
Обучение будет полезно Менеджерам по продажам и развитию бизнеса, Менеджерам проектов, Маркетологам, Бизнес-аналитикам, Разработчикам, Основателям стартапов и всем, кто интересуется созданием программных продуктов.
В ходе тренинга Вы поймете, как проанализировать, нужен ли Ваш продукт, не написав ни строчки кода, а также научитесь предлагать заказчику WOW-решения.
Тренер:
Вадим Станкевич
- Сертифицированный Professional Scrum Product Owner
- Практикующий Product-менеджер с опытом в профессии более 5 лет.
- Спикер Крупнейшей конференции по Product Management в России 2018.
Узнайте более подробную информацию на странице тренинга!
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