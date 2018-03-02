Тренинг «Продуктовое мышление для аутсорсинговых компаний»

Дата проведения: 

с 24.03.2018 по 25.03.2018

Место проведения: 

Платно

Как развить продуктовое мышление у аутсорсной команды, лучше понимать и развивать идеи заказчика или вырасти в продуктовую компанию – этому вы научитесь, присоединившись к тренингу.

Методологии, которые применяются в продуктовой разработке довольно универсальны для любого бизнеса.

Они помогают подумать над 2 вопросами:

  • будет ли кто-то платить за то, что мы предлагаем; 
  • насколько верны наши предположения о будущих пользователях.

Регистрация на участие в тренинге

Обучение будет полезно Менеджерам по продажам и развитию бизнеса, Менеджерам проектов, Маркетологам, Бизнес-аналитикам, Разработчикам, Основателям стартапов и всем, кто интересуется созданием программных продуктов.

В ходе тренинга Вы поймете, как проанализировать, нужен ли Ваш продукт, не написав ни строчки кода, а также научитесь предлагать заказчику WOW-решения. 
Тренер:

Вадим Станкевич

  • Сертифицированный Professional Scrum Product Owner
  • Практикующий Product-менеджер с опытом в профессии более 5 лет.
  • Спикер Крупнейшей конференции по Product Management в России 2018.

Узнайте более подробную информацию на странице тренинга!

Стоимость участия: 1330

Место проведения: Минск, пер. 4-й Загородный, 56А

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