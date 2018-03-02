ITSecurityConference 2018

29-30 марта в Минске пройдет ежегодная международная конференция ITSecurity Conference 2018.

ITSecurityConference – это ежегодная площадка для обсуждения ключевых вопросов и выработки совместных решений представителями регуляторов, ИТ-компаний, предоставляющих услуги в области информационной безопасности, и пользователей систем и сервисов предприятий всех отраслей экономики.

Это важно, поскольку традиционно как участниками, так и слушателями являются представители коммерческих структур и IT-бизнеса, центры обучения специалистов, сотрудники государственных регулирующих органов, а также специалисты по безопасности из различных отраслей от торговли и финансов до среднего производства и тяжелой промышленности.

В нынешнем году помимо практического анализа ситуации в сфере большое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности в области хранения данных в современных условиях и тонкостям государственного регулирования этого сектора. Особое внимание будет уделено теме блокчейн и техническим особенностям защиты информации в этой области.

В качестве докладчиков выступят представители ОАЦ, R-Vision, InfoWatch, Белорусские облачные технологии, ЮГИС групп, IBA Group и другие. А это значит: современным вызовам - взвешенный адекватный ответ, только рабочие в реальном мире механизмы и решения по эффективному противодействию и нейтрализации угроз.

И вишенка на торте – обсуждение Декрета №8 «О развитии цифровой экономики», который вступает в силу с 28 марта, за день до мероприятия. Перспективность или стагнация, воодушевление или сдержанный оптимизм, а также мнение регулирующих органов.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке. Условия участия и регистрация по ссылке.

Стоимость участия: от 100

Место проведения: Минск, ул. Кирова, 13